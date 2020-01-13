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13 января • обновлено в 11:42
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"Опять голая!" Дорофеева взволновала сеть пикантным фото

1.3т
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Украинская певица и участница группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева поделилась пикантным снимком, на котором позировала в купальнике.

Фото она разместила на своей странице в социальной сети Instagram.

"Опять голая!" Дорофеева взволновала сеть пикантным фото
Новости
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"Время восстановиться. Привет отпуск. Я так скучала", - подписала фото Дорофеева.

"Нереальная", "Фигурка шикарная", "Красавица", "Надь, ты очень красивая", "Просто бомба", "Опять голая", "Это очень красиво", - пишут в сети.

"Опять голая!" Дорофеева взволновала сеть пикантным фото
"Опять голая!" Дорофеева взволновала сеть пикантным фото
"Опять голая!" Дорофеева взволновала сеть пикантным фото
"Опять голая!" Дорофеева взволновала сеть пикантным фото

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Надя Дорофеева взбудоражила поклонников фотографией, на которой позировала в черном белье, дополнив образ курткой.

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Автор
Мария Дидык
Персона
Надя Дорофеева
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