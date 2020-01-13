"Опять голая!" Дорофеева взволновала сеть пикантным фото

Украинская певица и участница группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева поделилась пикантным снимком, на котором позировала в купальнике.

Фото она разместила на своей странице в социальной сети Instagram.

"Время восстановиться. Привет отпуск. Я так скучала", - подписала фото Дорофеева.

"Нереальная", "Фигурка шикарная", "Красавица", "Надь, ты очень красивая", "Просто бомба", "Опять голая", "Это очень красиво", - пишут в сети.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Надя Дорофеева взбудоражила поклонников фотографией, на которой позировала в черном белье, дополнив образ курткой.

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