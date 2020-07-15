Олег Винник примет участие в новом сезоне шоу "Танці з зірками"

Осенью на телеканале 1+1 стартует новый сезон шоу "Танці з зірками". Первым участником проекта стал знаменитый в Украине певец Олег Винник.

Так, именно он дал старт традиционному #танціззіркамиchallenge – звездному челленджу, с помощью которого участники нового сезона передают танцевальный вызов друг другу с приглашением принять участие в шоу. Соответствующее видео Винник разместил на личной странице в Instagram (смотрите ролик в конце новости).

Винник примет участие в шоу "Танці з зірками" Instagram Олега Винника

На кадрах Олег Винник на пустом стадионе пригласил всех смотреть "Танці з зірками" и исполнил несколько соблазнительных движений, спев строки из собственных песен.

Отметим, певец также бросил вызов бывшей участнице культовой группы "Виа Гра" и украинской актрисе Надежде Мейхер. Вероятно, именно она станет следующим участником главного танцевального шоу страны.

"Самое красивое и самое сложное для меня – это танец. Легкой красоты не бывает. Красота требует много труда. Только через преодоление трудностей человек достигает новых вершин. И проект "Танці з зірками" – прекрасная платформа для этого", – прокомментировал Олег свое участие в шоу.

Винник примет участие в шоу Танці з зірками Instagram Олега Винника

Отметим, также вскоре откроются имена ведущих и всех судей нового сезона проекта. Уже известны имена трех представителей жюри на шоу, ими стали балерина Катерина Кухар, телезвезда Влад Яма и народный артист Украины, легендарный хореограф Григорий Чапкис. Имя четвертого судьи пока неизвестно.

Как сообщал OBOZREVATEL, организаторы "Танцев со звездами" рассказали, что четвертый сезон будет поражать не только яркими звездными участниками, но и инновационными решениями для танцевальных номеров.