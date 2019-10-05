"Огонь!" Внучка Боярского показала огромную грудь и вызвала восторг сети

Внучка знаменитого российского актера и певца Михаила Боярского Екатерина опубликовала новый соблазнительный снимок.
Фото появилось на странице девушки в Instagram. "Одиночество действительно заставляет вас понимать множество вещей", – написала в посте она.
Екатерина Боярская
Cosmopolitan
Екатерина Боярская позирует в короткой куртке с принтом в стиле милитари, ярком желтом топе, подчеркивающем огромную грудь, и бежевых штанах.
instagram.com/boyarskaya.katerina
"Вот это взгляд", "Стиль – огонь", "Не только стиль – все", – прокомментировали свежее фото пользователи сети.
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Скрин комментариев
Отметим, Боярская часто часто демонстрирует пышные формы в соцсети. Предлагаем посмотреть на самые яркие фото:
Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Боярская порадовала поклонников пикантным снимком. Она позировала в купальнике, продемонстрировав пышную грудь.
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