Блиц-интервью Остапчука: о сексе, слухах о романе с "Холостячкой" и съемках в клипе

Ведущий шоу "Маска" на телеканале "Украина" Владимир Остапчук стал героем блиц-интервью OBOZREVATEL.

Шоумен рассказал о съемках клипа "В фильмах Тарантино", который посвятил жене Кристине Остапчук, о сексуальной женской одежде и возможном романе с героиней "Холостячки", а также о мечтах, которые не сбылись.

Назовите три вещи, которые вы любите больше всего?

– Смех, танцы и секс.

Сидели вы на диетах, если да, то на каких?

– Постоянно. Это называется "диета Остапчука", когда ты поправился на три кг, потом в шоке начинаешь себя изводить: практически ничего не ешь, сидишь два дня на салатах… Приходишь в норму и снова наедаешься. И у тебя снова плюс четыре кг. И так происходит уже около четырех лет.

Что помогает держать себя в форме?

– Тут никаких секретов нет – физическая активность. Хожу в зал, бегаю. Иногда, когда я вижу дворняжку, пытаюсь ее разозлить, а потом убегаю от нее, тем самым сжигаю много калорий (смеется).

Кого считаете самой сексуальной женщиной?

– Мою жену Кристину.

Какой элемент одежды придает женщине сексуальности?

– Мне очень нравится, когда Кристина носит халат на голое тело.

На что вы потратили свой первый гонорар?

– Это было в седьмом классе. Я выиграл чемпионат Украины по ракетомоделированию, и мы с родителями купили на те деньги мешок соли.

Ваше главное достижение на сегодняшний день?

– У меня их несколько. Во-первых, это мои дети! Я считаю, это главное достижение в моей жизни. А еще наконец-то гармония в отношениях.

Какая сплетня о вас вам больше всего запомнилась?

– В том году ходила сплетня, что у меня роман с Ксенией Мишиной. Получается, я успел раньше всех пацанов из шоу "Холостячка" (смеется). Это, конечно же, неправда.

Мечта детства, которая не осуществилась?

– Я в детстве мечтал стать социологом, до сих пор обожаю читать книги на эту тему. Это очень полезно в моей работе, ведь я постоянно общаюсь с людьми. И если бы я не стал ведущим, то вполне возможно, что работал бы в этом направлении.

Что способно вывести вас из себя?

– Не то чтобы это выводило меня из себя, но мне не нравится, когда к работе подходят непрофессионально.

Расскажите о вашем клипе "В фильмах Тарантино" – как появилась идея съемки, какая была цель?

– Это был мой свадебный подарок Кристине. Я написал песню, спел ее на свадьбе один раз и больше никуда не планировал ее выставлять. Вначале я думал, что спою на торжестве одну из песен LAUD, которая была очень близка нам двоим. Когда я понял, что так красиво, как LAUD, я спеть не смогу, решил все-таки писать свою.

Вдохновили меня наши съемки Love Story видео в Киеве, которое напоминало итальянские фильмы. И в этом что-то есть, ведь с Кристиной мы познакомились именно в Италии, на озере Комо. Слова к песне я написал буквально за два часа, а музыку и аранжировку сделал Миша Гайдай – очень талантливый парень, саунд-продюсер, который пишет много хитов. К примеру, он создал трек Алены Омаргалиевой "Малиновое вино". У нас оставалось мало времени до свадьбы, поэтому песню мы создали за четыре дня.

Но вот делать клип изначально никто не собирался. Однако после того как Кристина выставила в соцсетях мой подарок, люди начали спрашивать – что за песня и где ее можно скачать. Тогда мы решили выложить ее на YouTube и попросили ребят из Portrait Studio смонтировать из нашей предсвадебной Love story некий клип, mood video.

Какой была реакция Кристины на такой подарок? Для нее клип тоже был сюрпризом?

– Про песню-подарок она не знала, я держал в секрете. Сильно волновался перед тем, как исполнить ее на свадьбе. Попросил приехать Мишу, чтобы он вживую сыграл ее на гитаре. А вот клип, конечно, уже не был сюрпризом.

Что больше всего запомнилось со съемок клипа?

– То, что Киев во многих локациях очень напоминает Америку, вечерний Нью-Йорк. Кроме того, запомнились огни большого города, мегаполис и вечерняя прохлада начала октября.

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