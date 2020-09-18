Новый адвокат Ефремова попросил об условном сроке для актера

Новый адвокат актера Михаила Ефремова Владимир Васильев обжаловал приговор по делу о смертельном ДТП, попросив вместо 8 лет колонии общего режима назначить его подзащитному условное наказание.
Об этом 18 сентября сообщили в пресс-службе Пресненского суда Москвы, передает издание "РИА Новости".
"В адрес суда поступила апелляционная жалоба адвоката Васильева Владимира Леонидовича в защиту интересов Ефремова Михаила Олеговича, на приговор суда от 08 сентября 2020 года. Защитник просит отменить/изменить приговор суда, назначить наказание осужденному в виде лишения свободы сроком до 4 лет, с применением ст. 64 УК РФ, также согласно ст. 73 УК РФ, назначенное наказание просит считать условным", – говорится в сообщении.
Напомним, что ранее Михаил Ефремов, осужденный на 8 лет колонии общего режима, отказался от услуг Эльмана Пашаева, поскольку счел, что тот его "подставил". Сейчас у Ефремова новые адвокаты – Роман Филиппов и Владимир Васильев.
К слову, после оглашения приговора в суде, 8 сентября, Михаила Ефремова доставили в московское СИЗО №5 "Водник", где он пробудет десять дней на карантине. За это время ему подберут камеру и соседей с учетом психологической совместимости, после чего актера доставят в исправительную колонию.
Как сообщал OBOZREVATEL:
8 июня российский актер Михаил Ефремов в нетрезвом состоянии стал участником смертельного ДТП в центре Москвы. Его автомобиль выехал на встречную полосу, после чего произошло лобовое столкновение с одной из машин.
Артист на момент ДТП был пьян, а также под воздействием марихуаны и кокаина.
58-летний Сергей Захаров – водитель автомобиля, в который врезался Ефремов, умер на следующее утро, 9 июня, в реанимации.
Выяснилось, что Ефремов пытался покончить с собой после ДТП.
На одном из заседаний суда Ефремов потерял сознание, у него диагностировали инсульт.