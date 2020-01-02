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2 января • обновлено в 18:01
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"Ноги страшные": голая Волочкова взбудоражила сеть фото

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Скандальная российская балерина Анастасия Волочкова взбудоражила сеть обнаженным фото. Так, она позировала сидя на диване и прикрыв грудь руками.

Фото балерина разместила на своей странице в социальной сети Instagram.

"Ноги страшные": голая Волочкова взбудоражила сеть фото

instagram.com/volochkova_art

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Какое же это счастье-находиться в красоте и не думать о том, что думают или говорят о вас люди, которых вы никогда не видели в жизни.🙏👍😉😂 Но они считают возможным судачить, осуждать и изливать завистливую желчь, не имея при этом возможностей позволить себе то, что позволяем мы.🙏 Это низость и ущербность. Не обращайте внимания, как делаю это я.💃 Желаю вам радости и пребывания в любви и свободе, как поступаю я.🌺😊❤️🌴🌲 Я утопаю в море счастья!🙏 И с вами делюсь позитивными эмоциями.🙏 Достойные-оценят👍 И никто не имеет права давать наставления, в чем нам плавать в море и отдыхать на яхтах! Это мы решим спми😉 Важно, чтобы было с кем!😊 А у меня всегда есть с кем💪😊❤️🌺💃 Этого и не могут простить недолюбленные тети😂 Ну, простите. Реально не могу на яхте и на пляже загорать и плавать в пальто😂😂😂🌴🤷‍♀️#анастасияволочкова #волочкова #балет #россия #я #любовь #радость #цветы #счастье #мы #спорт #творчество #volochkova #instagood #be #love #me #enjoy #best #good #ballet #друзья #дом #настроение #премьера #зима #новыйгод #отдых #море

Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art)

"Человек, который не хочет, чтобы его осуждали и обсуждали, не добавляет такие компрометирующие фотографии", "У вас дочка растет, вам не стыдно перед ней?", "Настя, ноги ведь страшные. Зачем их выставлять напоказ?", - пишут в сети.

"Ноги страшные": голая Волочкова взбудоражила сеть фото
"Ноги страшные": голая Волочкова взбудоражила сеть фото
"Ноги страшные": голая Волочкова взбудоражила сеть фото
"Ноги страшные": голая Волочкова взбудоражила сеть фото

Отметим, Волочкова часто нарывается на критику из-за пошлых фото, которые она публикует на своей странице в Instagram.

"Ноги страшные": голая Волочкова взбудоражила сеть фото

instagram.com/volochkova_art

"Ноги страшные": голая Волочкова взбудоражила сеть фото

instagram.com/volochkova_art

"Ноги страшные": голая Волочкова взбудоражила сеть фото

instagram.com/volochkova_art

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Анастасия Волочкова поделилась с поклонниками снимком, на котором была изображена со своим предполагаемым любовником. Пошлое фото артистки привело в ужас пользователей сети. Многие предположили, что скандальная звезда публиковала снимок, будучи изрядно пьяной.

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Автор
Мария Дидык
Персона
Анастасия Волочкова
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Комментарии на сайте не модерированы
Одиозный Сергей
Одиозный Сергей
Интересно, этот "суповой набор", с перевязанной лапой - и правда может взбудоражить?
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Livesey David
Livesey David
Шлюха престарелая, а все туда же, в инстарграм.
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