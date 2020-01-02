"Ноги страшные": голая Волочкова взбудоражила сеть фото

Скандальная российская балерина Анастасия Волочкова взбудоражила сеть обнаженным фото. Так, она позировала сидя на диване и прикрыв грудь руками.

Фото балерина разместила на своей странице в социальной сети Instagram.

instagram.com/volochkova_art

"Человек, который не хочет, чтобы его осуждали и обсуждали, не добавляет такие компрометирующие фотографии", "У вас дочка растет, вам не стыдно перед ней?", "Настя, ноги ведь страшные. Зачем их выставлять напоказ?", - пишут в сети.

Отметим, Волочкова часто нарывается на критику из-за пошлых фото, которые она публикует на своей странице в Instagram.

instagram.com/volochkova_art

instagram.com/volochkova_art

instagram.com/volochkova_art

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Анастасия Волочкова поделилась с поклонниками снимком, на котором была изображена со своим предполагаемым любовником. Пошлое фото артистки привело в ужас пользователей сети. Многие предположили, что скандальная звезда публиковала снимок, будучи изрядно пьяной.

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