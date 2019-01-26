''Ноги съели'': жена Харламова показала опасное развлечение с акулами

Российская актриса, звезда сериала "Интерны" и супруга популярного комика Гарика Харламова Кристина Асмус продолжила отчет перед поклонниками с отдыха на Мальдивах.

Она опубликовала в своем Instagram-аккаунте видео, на котором кормит маленьких акул на островах (чтобы посмотреть, проскрольте до конца страницы).

"А ноги съели", – написала жена Харламова под роликом, где рассказывает, что после кормежки хищников у нее плохо пахнут руки.

В комментариях Асмус назвали смелой, а также удивились размеру акул. Некоторые даже предложили скинуть к хищникам самого Харламова, чтобы те были еще год сытыми.

"А если упадет она в воду, она думает акулы ее оближут и все", "Понадкусывали", "Ждут вас на завтрак в море: кушать подано", "Смелая какая", "Ногу сейчас оттяпают", "Скинуть Харламова туда и год акулы сыты", – написали поклонники.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно российскую певицу Ханну на Багамах покусали акулы за ноги из-за блестящего педикюра.

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