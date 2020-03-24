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24 марта • обновлено в 20:09
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Николаев показал редкий снимок с Пугачевой и Буйновым на природе

2.4т
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Российский певец и композитор Игорь Николаев поделился архивным снимком, на котором запечатлен на природе с примадонной Аллой Пугачевой и певцом Александром Буйновым.

Соответствующее фото он опубликовал на своей странице в Instagram. Отметим, что таким образом Николаев поздравил Буйнова с днем рождения.

Алла Пугачева, Александр Буйнов и Игорь Николаев

Алла Пугачева, Александр Буйнов и Игорь Николаев

Фото: instagram/igor_nikolaev_music

"Ну что, дорогой Александр Николаевич, вот ты и доплыл до серьезной круглой цифры!Впрочем, как и я! Поэтому хочу сказать тебе, как клавишник клавишнику, как юбиляр юбиляру и как друг другу: жизнь прекрасна! Ждем лета, ждем хороших новостей, ждем шашлычков в кругу близких друзей! Пусть будет так!" – написал Николаев.

Пользователи сети также поздравили Буйнова с днем рождения. Кроме того, они пришли в восторг от редкого снимка с Пугачевой.

"Какие веселые и красивые": Николаев поразил сеть редким снимком с Пугачевой и Буйновым
"Какие веселые и красивые": Николаев поразил сеть редким снимком с Пугачевой и Буйновым
"Какие веселые и красивые": Николаев поразил сеть редким снимком с Пугачевой и Буйновым
"Какие веселые и красивые": Николаев поразил сеть редким снимком с Пугачевой и Буйновым

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее 70-летняя российская певица Алла Пугачева произвела фурор в сети внешним видом на новом фото.

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Автор
Кристина Долматова
Персоны
Алла Пугачева Игорь Николаев
Место
Россия
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