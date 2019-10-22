Никитюк замахнулась на должность министра: топ-5 реформ от красотки

Популярная украинская телеведущая Леся Никитюк рассказала, какие реформы введет в стране, когда станет "министром туризма".

На такой вопрос она ответила журналистам "LITE/ РБК-Украина", рассказав, какие проблемы стоят на пути развития туристической Украины (чтобы посмотреть ролик, проскролльте до конца страницы).

"Первое — дороги во все туристические места. Во-вторых, нужно достроить и построить много новых музеев для содержания нашего исторического украинского наследия", – заявила Никитюк.

По ее словам, также нужно восстановить инфраструктуру и все туристические места, до которых люди не могут добраться. Речь идет также о местах, которые даже не отмечены на карте.

Леся Никитюк рассказала, что сделает на посту министра туризма Скриншот

"Восстановить украинское вообще наследство, места, которые могут посещать туристы с других стран. Также необходимо помочь им видеть эти места на картах, в тех самых программах, которую мы, собственно, и сняли. Мы планируем даже сделать видео с английскими субтитрами на ютуб-канале, чтобы все туристы могли знать и могли видеть все классные места, которые есть на нашей земле", — добавила Никитюк.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Леся Никитюк неожиданно сменила имидж, перекрасившись из блондинки в розовую. Позже звезда отпраздновала день рождения.

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