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22 октября • обновлено в 22:06
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Никитюк замахнулась на должность министра: топ-5 реформ от красотки

1.7т Читать материал на украинском

Популярная украинская телеведущая Леся Никитюк рассказала, какие реформы введет в стране, когда станет "министром туризма".

На такой вопрос она ответила журналистам "LITE/ РБК-Украина", рассказав, какие проблемы стоят на пути развития туристической Украины (чтобы посмотреть ролик, проскролльте до конца страницы).

"Первое — дороги во все туристические места. Во-вторых, нужно достроить и построить много новых музеев для содержания нашего исторического украинского наследия", – заявила Никитюк.

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По ее словам, также нужно восстановить инфраструктуру и все туристические места, до которых люди не могут добраться. Речь идет также о местах, которые даже не отмечены на карте.

Леся Никитюк рассказала, что сделает на посту министра туризма

Леся Никитюк рассказала, что сделает на посту министра туризма

Скриншот

"Восстановить украинское вообще наследство, места, которые могут посещать туристы с других стран. Также необходимо помочь им видеть эти места на картах, в тех самых программах, которую мы, собственно, и сняли. Мы планируем даже сделать видео с английскими субтитрами на ютуб-канале, чтобы все туристы могли знать и могли видеть все классные места, которые есть на нашей земле", — добавила Никитюк.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Леся Никитюк неожиданно сменила имидж, перекрасившись из блондинки в розовую. Позже звезда отпраздновала день рождения.

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Персона
Леся Никитюк
Место
Украина
Теги
туризм шоу-бизнес
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