"Ничего не позволяют!" Светлаков и Мартиросян угодили в громкий скандал

В России вызвало недовольство интервью шоумена Сергея Светлакова по поводу закрытия юмористической программы "Прожекторперисхилтон" на пропагандистском "Первом канале".

В интервью РБК он заявил, что шоу прекратили из-за цензуры. Выход полного интервью анонсировано на 1 ноября.

Сергей Светлаков рассказал о цензуре Кадр из видео

"Остроты на телике абсолютно нет, потому что форматы телеканалов не позволяют это делать. "Прожекторперисхилтон" закрылась именно из-за того, что нам помешал формат, и мы не захотели выглядеть идиотами. Мы какие-то вещи не освещаем в стране, а говорим про то, что в Норильске суслик родил ещё одного суслика. И про это шутим", – пояснил он.

Позже Светлаков из-за поднявшегося шума в сети написал в своей Instagram дополнение, объяснив, что речь о закрытии проекта шла именно про 2017 год.

"Речь о закрытии проекта "Прожекторпэрисхилтон" шла именно про 2017 год, попытку его перезапуска. Под закрытием понимается совместное решение об остановке проекта. Мы не смогли найти общих векторов подачи существующей информации, хоть и неоднократно пытались вместе с руководством их найти. Исходя из форматности ТВ-каналов сегодня - программа быть абсолютно авторской не может...увы! И повторюсь – решение было обоюдным", – добавил он.

В свою очередь, заявление Светлакова возмутило его коллегу Гарика Мартиросяна, который выразил собственную версию происходящего, передает Medialeaks. Он, Иван Ургант и Александр Цекало также обсуждали в проекте актуальные события в мире и читали газеты в эфире.

"Все было ровно наоборот. Я не знаю, может, именно Светлакову кто-то что-то запрещал, может, он слышит какие-то голоса, и эти голоса, видимо, ему запрещали шутить о чём-то. Нам никто ничего не запрещал", – отметил он.

Более того, на Светлакова накинулись и в пресс-службе "Первого канала". В частности, причиной закрытия программы в 2012 году (о 2017 годе не упомянули) назвали контракт Сергея с другим каналом, условия которого "давали его начальникам возможность запретить его участие в "Прожекторе". Более того, пропагандисты назвали интервью шоумена пиаром перед концертами в декабре.

В свою очередь, Гарик Мартиросян разместил в своем Instagram афишу одного из предстоящих мероприятий с подписью: Без цензуры. Без тормозов. Без Цекало".

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно в России арестовали Павла Устинова якобы за то, что тот вывихнул плечо бойцу ОМОНа Александру Лягину. Ургант высказался по поводу скандала и поддержал свободу слова в РФ.

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