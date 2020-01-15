Невестку Аллы Пугачевой укусила белка

Жену внука Аллы Пугачевой Никиты Преснякова укусила белка.

Видео с инцидентом Алена Краснова-Преснякова показала у себя в сторис в Инстаграме.

Она и Никита Пресняков сейчас отдыхают на Бали.

"Ай! Укусила? Чуть-чуть… Вредная", - такой диалог происходит на видео.

Сделала ли после этого Алена Краснова прививки от бешенства и от столбняка, пока не известно.

При этом девушка-модель демонстрирует свои формы:

Как сообщал OBOZREVATEL, муж Пугачевой Максим Галкин недавно намекнул, что его жена скоро станет прабабушкой.

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