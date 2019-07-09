"Не знаю, сколько осталось": российская певица призналась в болезни

Известная российская певица Марина Хлебникова, которую недавно заподозрили в алкоголизме, не оправилась после самоубийства мужа – Антона Логвинова.

Она призналась в интервью "Каравану историй", что из-за утраты любимого начала резко терять вес и даже попала в больницу, передает Тeleprogramma.pro.

"Болезнь моя никуда не делась, и я не знаю, сколько мне еще осталось. Да неважно сколько, важно – как", – рассказала артистка.

Марина Хлебникова instagram/marina_hlebnikova_official

Она старается не обращать внимания на то, что ее обвиняют в алкоголизме. По словам Хлебниковой, она начала подбирать новые песни для своего репертуара и участвовать в съемках.

Певица даже планирует выпустить книгу стихотворений и закончить книгу-триллер, но пока не делает прогнозы по срокам, так как все еще борется с последствиями трагедии.

Марина Хлебникова instagram/marina_hlebnikova_official

Как сообщал OBOZREVATEL, первый муж Хлебниковой Антон Логвинов покончил с собой в Москве в 2018 году. В результате певица попала в больницу с нервным срывом. Недавно ее промоутер Сергей Лавров заявил, что часто видит Хлебникову пьяной, предположив, что ей нужна помощь.

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