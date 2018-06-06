"Не порвите брюки": Волочкова напугала туристов новым шпагатом

Скандальная российская балерина Анастасия Волочкова решила ответить обидчикам своим фирменным шпагатом.

Артистка отдыхает на Кипре вместе с ребенком и сделал свой фирменный шпагат между двумя шезлонгами.

"Прежде чем выливать ушаты грязи, попробуйте так сделать для начала. Аккуратно. Не порвите брюки и связки..." - подписала Волочкова свое фото.

Знаменитость закрыла комментарии, потому остается только гадать, почему возле нее совсем не оказалось людей. В соцсетях шутят, что возможно именно Волочкова распугала туристов.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Волочкова угодила в скандал в самолете, направляясь из Краснодара в Москву. Пассажиров, которые летели вместе с балериной, возмутили нарушения со стороны Волочковой.