"Не порвите брюки": Волочкова напугала туристов новым шпагатом

Скандальная российская балерина Анастасия Волочкова решила ответить обидчикам своим фирменным шпагатом.
Артистка отдыхает на Кипре вместе с ребенком и сделал свой фирменный шпагат между двумя шезлонгами.
"Прежде чем выливать ушаты грязи, попробуйте так сделать для начала. Аккуратно. Не порвите брюки и связки..." - подписала Волочкова свое фото.
#шпагатволочковой в @meritroyal 💃🏼 Прежде чем выливать ушаты грязи, попробуйте так сделать для начала.😉 Аккуратно. Не порвите брюки и связки...☝🏼 #анастасияволочкова #волочкова #балерина #балет # я #россия #радость #танец #музыка #жизнь #лето #море#любовь #love #volochkova #ballet #me #look #instagood #russia #summer #best #enjoy
Знаменитость закрыла комментарии, потому остается только гадать, почему возле нее совсем не оказалось людей. В соцсетях шутят, что возможно именно Волочкова распугала туристов.
Чем-то мы похожи...😉 Как здорово, когда есть возможность отдыхать в лучших местах тогда, когда хочется. И когда есть свобода делать то, что хочется.👍🏼 Мы радуемся жизни.👍🏼 #анастасияволочкова #волочкова #балерина #балет # я #россия #радость #танец #музыка #жизнь #лето #море#любовь #love #volochkova #ballet #me #look #instagood #russia #summer #best #enjoy
Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Волочкова угодила в скандал в самолете, направляясь из Краснодара в Москву. Пассажиров, которые летели вместе с балериной, возмутили нарушения со стороны Волочковой.