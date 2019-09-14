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14 сентября • обновлено в 15:21
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Названа возможная причина болезни Заворотнюк

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Состояние здоровья актрисы Анастасии Заворотнюку, которую ввели в медикаментозную кому, могло ухудшиться из-за омоложения стволовыми клетками.

Об этом рассказал продюсер "Ласкового мая" Андрей Разин, комментируя ее болезнь, передает "КП".

"Помню, еще лет 15 назад она мне говорила: "Ты не пробовал стволовые клетки? Новая методика омоложения, продлевает жизнь — за ней будущее", — отметил он.

Анастасия Заворотнюк

Анастасия Заворотнюк

КП

По словам Разина, такой методикой омоложения увлекались многие артисты, в том числе Жанна Фриске, которая скончалась от рака головного мозга на 41-м году жизни. Среди других причин ухудшения здоровья Заворотнюк продюсер назвал постоянный стресс от многолетней истории с долгами по ипотеке.

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"Раньше, помню, крутилась сама — пыталась какой-то бизнес открывать, брала кредиты. У нее такой характер: все взваливает на свои хрупкие плечи", — добавил Разин.

Он уточнил, что о болезни актрисы он узнал полгода назад от коллег, а позднее и сама Заворотнюк жаловалась ему на это.

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Персона
Анастасия Заворотнюк
Место
Россия
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