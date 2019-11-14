Названа самая красивая девушка Азии 2019 года: фото

Самой красивой девушкой Азии в 2019 году стала тайская певица, модель и танцовщица, солистка южнокорейской группы Blackpink Лалиса Манобан.

Так, рейтинг составил портал TCCAsia. Отмечается, что 22-летняя звезда кроме музыкальной карьеры и рекламы молодежной уличной одежды занимается еще и благотворительностью.

Лалиса Манобан Фото: instagram/lalalalisa_m

Лалиса Манобан Фото: instagram/lalalalisa_m

Лалиса Манобан Фото: instagram/lalalalisa_m

Лалиса Манобан Фото: instagram/lalalalisa_m

Лалиса Манобан Фото: instagram/lalalalisa_m

Лалиса Манобан Фото: instagram/lalalalisa_m

Новости Названа обладательница самых красивых ягодиц мира

Второе место заняла японская певица Сакура Мияваки, а третье — еще одна участница группы Blackpink, кореянка Дженни Ким.

Сакура Мияваки Фото: asiapoisk.com

Дженни Ким Фото: twitter/vo9viaz5fuoi4fj

Четвертое место отдали китайской актрисе Анджеле Ян Ин. Интересно, что в списке нашлось место и израильской актрисе Галь Гадот, прославившейся после фильмов "Чудо-женщина" и "Лига справедливости".

Анджела Ян Ин Фото: th.spb.ru

Галь Гадот Фото: womanhit.ru

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее знаменитую американскую супермодель Беллу Хадид назвали самой красивой женщиной в мире.

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