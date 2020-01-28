Нацотбор на Евровидение-2020: кто выступит в первом полуфинале 8 февраля

Недавно в Украине назвали имена всех участников Национального отбора на Евровидение-2020. Так, за право представлять Украину на конкурсе поборются 16 исполнителей.

Сегодня же, 22 января, организаторы Нацотбора провели жеребьевку, с помощью которой был определен порядок выступлений участников в первом и втором полуфиналах.

Судьи Нацотбора на Евровидение в 2019 году фото: ukrinform.ua

При этом главными претендентами на победу эксперты пока называют Jerry Heil и Katya Chilly. По мнению музыкальных критиков, Jerry Heil отдадут свои голоса зрители, а Katya Chilly станет фаворитом жюри. Их обеих мы увидим уже в первом полуфинале Нацотбора. Кто еще и с какими песнями выступит на конкурсе 8 февраля, расскажет OBOZREVATEL.

1. Группа [O]

Участники украинской инди-поп-группы [O] являются обладателями премии "Хит года" по версии KissFM, дважды финалистами APPS Music & SZIGET, призерами в номинации "Свежая кровь" Jagermeister Music Awards, участниками более 20 музыкальных фестивалей, таких как Koktebel Jazz Fest, "Белые ночи", Atlas Weekend, Waves Vienna и других. [O] выступят в Нацотборе с песней "Там, куди я йду", написанной специально для конкурса.

2. Jerry Heil

Юная украинская исполнительница, автор и композитор Jerry Heil – "Открытие года" по версии журнала Viva, "Прорыв года" по версии премии Jager Music Awards, а также номинант на музыкальную премию YUNA 2020 в категориях "Лучшая исполнительница", "Открытие года", "Лучшая песня". Ее хит "Охрана, отмєна" набрал 14 миллионов просмотров на YouTube и удерживает лидерские позиции в iTunes. Jerry Heil выступит в Нацотборе с песней Vegan, которую она пока еще не презентовала.

3. Katya Chilly

Katya Chilly – известная украинская певица, музыкант и композитор. В ее творчестве – пять альбомов, трансляции на MTV, BBC, более 40 сольных концертов в Великобритании, более тысячи – в Украине. Является хедлайнером многих музыкальных фестивалей. Песню для Евровидения-2020 Katya Chilly пока не представила.

4. Марина Круть

Певица и бандуристка Марина Круть начала свою музыкальную карьеру 15 лет назад. Она работает в уникальном стиле, объединяя старинный инструмент, электронный саунд и самобытный вокал. Марина Круть часто представляет Украину на разных фестивалях. В Нацотборе артистка выступит с песней "99", которую пока не представила.

5. GO-A

Группа GO-A объединяет украинский вокал, африканские барабаны, танцевальные биты и мощный звук гитары. Участвовали в фестивалях "Джаз Коктебель", "Гогольфест" и других, выступают с украинской музыкой за границей. В Нацотборе они выступят с песней "Соловей".

6. CLOUDLESS

Бойз-бенд CLOUDLESS стал известен в 2017 году благодаря хиту "Між світами", ставшему саундтреком к сериалу "Школа". Песни группы часто звучат в украинских сериалах и развлекательных шоу. CLOUDLESS уже представили сингл Drown Me Down – "песню чемпионов", с которой выступят в Нацотборе.

7. GIO

GIO – молодой музыкант жанра pop-music, автор и композитор. Был участником шоу "Х-фактор" и "Голос країни", выступал с оркестром Lords of The Sound. Осенью GIO представил свою первую англоязычную песню Feeling so Lost, которую он исполнит в Нацотборе.

8. Assol

Assol, или Катя Гуменюк, еще в 5 лет покорила украинский шоу-бизнес. В возрасте 7 лет она выпустила свой первый альбом "Алые паруса". Известна также как полуфиналистка шоу "Голос країни". Assol выступит в Нацотборе с песней Save it, которую пока не представила. "Она о том, как важно беречь планету, где мы живем, охранять природу, начать действовать с самого себя", – так описала певица свою песню в Инстаграм.

Ранее OBOZREVATEL публиковал видео первых участников Евровидения-2020: на данный момент с участниками определились Австрия, Бельгия, Болгария, Грузия, Испания и Кипр.

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