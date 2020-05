Наталье Подольской – 38: как жена Преснякова скандалила с Пугачевой

20 мая 2020 года свой 38-ой день рождения отмечает поп-певица белорусского происхождения Наталья Подольская.

Подольская – участница "Фабрики звезд-5", представлявшая Россию на конкурсе песни Евровидение-2005. Наталья замужем за певцом, экс-супругом Кристины Орбакайте Владимиром Пресняковым

OBOZREVATEL решил рассказать о личной жизни певицы и ее скандале с примадонной Аллой Пугачевой.

Наталья Подольская и Владимир Пресняков Аргументы и факты

Подольская родилась в городе Могилев, Беларусь в 1982 году. Артистка обрела широкую известность в 2004 году, когда стала участницей известного шоу "Фабрика звезд-5".

Пятый сезон проекта был известен как "Фабрика звезд Аллы Пугачевой", так как именно певица стала художественным руководителем этого сезона шоу.

Подольская откровенно рассказывала, что первую встречу с легендарной примадонной не помнит, потому что проспала ее. Скорее всего, это и послужило поводом для предвзятого отношения примадонны.

"Алла Борисовна была художественным руководителем на "Фабрике-5", где я принимала участие. Там мы с ней и познакомились, но она меня невзлюбила и никогда не скрывала этого. Можно не любить, но главное не вредить ничему, вот за это очень благодарна", – вспоминала певица.

В феврале 2005 года Подольская представляла Россию на песенном конкурсе "Евровидение", который проходил в Киеве. С песней Nobody Hurt No One Наталья заняла 15-е место.

После конкурса, в 2005 году Наталья Подольская познакомилась с певцом Владимиром Пресняковым, который ранее был женат на дочери Пугачевой Кристине Орбакайте (у пары есть совместный сын Никита Пресняков). Пара поженилась в 2010 году в Москве. В 2015 году у Натальи и Владимира родился сын Артемий.

Ниже OBOZREVATEL публикует также подборку откровенных фото Натальи Подольской:

