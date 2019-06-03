"Настя беременна?" Каменских и Потап внезапно прервали свой медовый месяц

Украинская певица Настя Каменских (NK) и ее супруг Алексей Потапенко (Потап), которые недавно сыграли роскошную свадьбу, были вынуждены закончить свой медовый месяц в Турции. Так, пара вынуждена вернутся на родину из-за запланированных концертов.
Отметим, что молодожены отдыхали в городе Кемер в фешенебельной гостинице Maxx Royal Kemer Resort. О том, что артисты возвращаются в Украину на своей странице в Instagram сообщил Потап.
Настя Каменских и Алексей Потапенко
"Медовый месяц продолжается! Правда, я в Одессу на концерт с группой MOZGI, а Настя Каменских - на свои концерты!" – написал Потап.
В сети отметили, что пара слишком мало отдохнула, а также поинтересовались не ждут ли молодожены ребенка.
"Маловато отдохнули", "Настя беременна?", "Вы заметили в последнее время Потап держит Настю за живот подозрительно", "Счастья вам и благополучия", "Какие же красивые", - пишут в сети.
Как сообщал OBOZREVATEL:
В сети давно ходили слухи, что между Потапом и Настей Каменских есть роман. В октябре 2017 года они сообщили, что ставят совместную деятельность на паузу.
В сентябре 2018 года артисты одновременно похвастались фото с Майами, а в августе отправились вместе в отпуск в Италию. Каменских периодически появлялась на публике с кольцом, которое напоминало обручальное.
А 17 января Потап и Настя вновь показали совместное фото за границей, породив новые слухи об отношениях. Также Каменских представляла снимки, на которых поклонники видели признаки беременности.
До последнего пара скрывала свои отношения от публики. Историю их любви читайте по этой ссылке.
23 мая состоялась долгожданная свадьба Каменских и Потапенко, на которой присутствовало больш сотни гостей и знаменитостей.
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