"Настя беременна?" Каменских и Потап внезапно прервали свой медовый месяц

Украинская певица Настя Каменских (NK) и ее супруг Алексей Потапенко (Потап), которые недавно сыграли роскошную свадьбу, были вынуждены закончить свой медовый месяц в Турции. Так, пара вынуждена вернутся на родину из-за запланированных концертов.

Отметим, что молодожены отдыхали в городе Кемер в фешенебельной гостинице Maxx Royal Kemer Resort. О том, что артисты возвращаются в Украину на своей странице в Instagram сообщил Потап.

Настя Каменских и Алексей Потапенко

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"Медовый месяц продолжается! Правда, я в Одессу на концерт с группой MOZGI, а Настя Каменских - на свои концерты!" – написал Потап.

В сети отметили, что пара слишком мало отдохнула, а также поинтересовались не ждут ли молодожены ребенка.

"Маловато отдохнули", "Настя беременна?", "Вы заметили в последнее время Потап держит Настю за живот подозрительно", "Счастья вам и благополучия", "Какие же красивые", - пишут в сети.

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