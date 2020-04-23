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23 апреля • обновлено в 16:37
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"Напился с ребенком, падла!" Скандал Башарова с его бывшей женой попал на видео

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Российский актер Марат Башаров шокировал поклонников, показав сцену ругани с бывшей женой Елизаветой Шевырковой.

Соответствующее видео он опубликовал на своей странице в Instagram. На нем Елизавета, которая приехала забрать у Башарова ребенка, обвиняла его в том, что он напился при мальчике (чтобы просмотреть, доскролльте новость до конца).

Марат Башаров и Елизавета Шевыркова

Марат Башаров и Елизавета Шевыркова

Фото: vokrug.tv

"Ты напился с ребенком! Марсель, иди ко мне, пожалуйста! Посмотри – папа напился! Что ж ты делаешь, ты психику одному ребенку сломал, теперь хочешь и моему ? Не дам, падла!" – кричала Шевыркова.

Елизавета Шевыркова

Елизавета Шевыркова

Скриншот с видео

В конце ролика Лиза замахнулась на Марата и начала ему угрожать, что вызовет полицию. К слову, сам Маратов, оставаясь за кадром, обвинял бывшую жену в том, что та его ударила. А заодно отрицал, что пьян, и просил у сына это подтвердить.

Елизавета Шевыркова с сыном

Елизавета Шевыркова с сыном

Скриншот с видео

Публикация Башарова вызвала у его подписчиков неоднозначную реакцию. Многие в комментариях задавались вопросом, зачем актер снял и опубликовал этот ролик.

"Напился с ребенком, падла!" Скандал Башарова с его бывшей женой попал на видео
"Напился с ребенком, падла!" Скандал Башарова с его бывшей женой попал на видео
"Напился с ребенком, падла!" Скандал Башарова с его бывшей женой попал на видео
"Напился с ребенком, падла!" Скандал Башарова с его бывшей женой попал на видео

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, Марат Башаров спустя несколько недель после развода с Елизаветой Шевырковой засветился с новой пассией.

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Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Автор
Кристина Долматова
Персона
Марат Башаров
Место
Россия
Теги
Новости России шоу-бизнес шоу
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