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На украинскую певицу напали ночью в Николаевской области: что произошло

Ева Романова
Ева Романова
Люди
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На певицу NAVKA напали в Николаевской области

На певицу NAVKA напали в Николаевской области

На украинскую певицу NAVKA (Марина Тимофийчук) совершили разбойное нападение в Николаевской области.

Инцидент произошел около двух часов ночи 25 июня на автодороге Николаев-Благовещенское. Артистка вместе со съемочной группой ехали на съемки нового клипа в Херсонскую область. Об этом Марина рассказала на личной странице в Facebook.

По ее словам, нападавшие подбросили неизвестный железный предмет под шины автомобиля певицы и после вынужденной остановки попытались напасть на съемочную команду.

На певицу NAVKA напали по дороге на съемки

На певицу NAVKA напали по дороге на съемки Facebook Марины Тимофийчук

"Я реально чувствовала угрозу, во-первых железный предмет был подброшен намеренно, а во-вторых нас начала окружать незнакомая группа людей. Нам повезло, что с нами был актер, который владеет кикбоксингом, а также наш партнер видео-продакшна Иоанн Зенков, который имеет черный пояс по каратэ. Ребята быстро сориентировались и смогли отбиться от нападавших", – поделилась NAVKA.

В автомобиле съемочной группы находилось много дорогостоящей техники, а также ценные личные вещи пассажиров. Пострадавшим пришлось вызвать полицию на место происшествия.

"Я вызвала полицию. Хочу вам сказать, никогда не едьте одни ночью, потому что такая ситуация может произойти с каждым, если бы не моя команда и мужчины в машине, я не знаю, что бы было. Я реально начала прятать кошелек, документы и все важные вещи. Наша машина была полностью наполнена дорогой съемочной техникой. Никому не могу пожелать ощутить это на себе", – рассказала исполнительница изданию ТСН.

На украинскую певицу напали ночью в Николаевской области: что произошло

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее актриса Виктория Тарасова, известная по роли майора Ирины Зиминой в сериале "Глухарь", стала жертвой нападения в магазине.

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