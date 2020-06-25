На украинскую певицу напали ночью в Николаевской области: что произошло

На украинскую певицу NAVKA (Марина Тимофийчук) совершили разбойное нападение в Николаевской области.

Инцидент произошел около двух часов ночи 25 июня на автодороге Николаев-Благовещенское. Артистка вместе со съемочной группой ехали на съемки нового клипа в Херсонскую область. Об этом Марина рассказала на личной странице в Facebook.

По ее словам, нападавшие подбросили неизвестный железный предмет под шины автомобиля певицы и после вынужденной остановки попытались напасть на съемочную команду.

На певицу NAVKA напали по дороге на съемки Facebook Марины Тимофийчук

"Я реально чувствовала угрозу, во-первых железный предмет был подброшен намеренно, а во-вторых нас начала окружать незнакомая группа людей. Нам повезло, что с нами был актер, который владеет кикбоксингом, а также наш партнер видео-продакшна Иоанн Зенков, который имеет черный пояс по каратэ. Ребята быстро сориентировались и смогли отбиться от нападавших", – поделилась NAVKA.

В автомобиле съемочной группы находилось много дорогостоящей техники, а также ценные личные вещи пассажиров. Пострадавшим пришлось вызвать полицию на место происшествия.

"Я вызвала полицию. Хочу вам сказать, никогда не едьте одни ночью, потому что такая ситуация может произойти с каждым, если бы не моя команда и мужчины в машине, я не знаю, что бы было. Я реально начала прятать кошелек, документы и все важные вещи. Наша машина была полностью наполнена дорогой съемочной техникой. Никому не могу пожелать ощутить это на себе", – рассказала исполнительница изданию ТСН.

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