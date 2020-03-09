На глазах у Королевой: 50-летний Тарзан устроил голые танцы на сцене с незнакомкой

Российский артист Сергей Глушко (Тарзан) устроил голые танцы с посторонней женщиной на глазах у своей супруги, певицы Наташи Королевой.

Так, 8 марта Тарзану исполнилось 50 лет. По случаю праздника артист устроил откровенное шоу, где на сцене обнаженным станцевал эротический танец с незнакомкой. Откровенное видео показал Telegram-канал "НеМалахов" (смотрите ролик в конце новости).

Наташа Корольова и Тарзан

Шоу Тарзана "50 оттенков Серого" состоялось "Крокус Сити Холле" (Москва, РФ). На нем присутствовала и жена юбиляра Королева. Тарзан и его команда летали над сценой, обнажались и активно задействовали зрительниц в своем спектакле для взрослых.

Голый Тарзан станцевал с девушкой Скриншот видео

Голый Тарзан станцевал с девушкой Скриншот видео

Так, одна из посетительниц опубликовала видеозапись, на которой обнаженный Тарзан, прикрывая интимные места белым полотном ткани, положил ее на сцену и изображал с ней любовные утехи.

Голый Тарзан станцевал с девушкой Скриншот видео

Голый Тарзан станцевал с девушкой Скриншот видео

Наташа Королева, которая находилась на тот момент в зале и видела перфоманс супруга, похвалила его за яркое шоу и отметила, что ни капли не ревнует мужа. Более того, певица также записала видео, где пошутила о сексе втроем.

Голый Тарзан станцевал с девушкой Скриншот видео

Голый Тарзан станцевал с девушкой Скриншот видео

Как сообщал OBOZREVATEL, муж украинской певицы Наташи Королевой, которой СБУ запретила въезд в страну, Сергей Глушко показал полностью обнаженное фото. Так, он сфотографировал свое отражение в зеркале, прикрывшись статуэткой.

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