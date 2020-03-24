Известная российская актриса Агата Муцениеце резко высказалась о представителях ЛГБТ-сообществ.

Так, она заявила, что не видит ничего хорошего в однополых отношениях и браках. Ведь, по ее мнению, это "полный абсурд". Об этом Муцеинице рассказала в интервью изданию Peopletalk (чтобы просмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Агата Муцениеце Скриншот с видео

"Там в Европе и Америке все вообще с ума посходили, там все очень сложно. Слово толерантность стало оковами, мы не можем ничего сказать. А геи. Вот эти "Родитель 1" и "Родитель 2" – это вообще абсурд. Я не вижу ничего хорошего в этом. В России еще не так это все, здесь еще не достигло апогея. А в Америке, там реально уже поехала крыша у людей", – сказала Агата.

Кроме того, актриса осудила трансгендеров. А также западных звезд, которые разрешают своим детям одеваться в одежду противоположного пола. И решать, кем они хотят быть – мальчиком или девочкой.

Агата Муцениеце Скриншот с видео

"Для меня нонсенс, когда ребенок в десять лет решает, кто он – мальчик или девочка. Давайте тогда он пойдет сам работать, разрешим ему водить автомобиль и пить алкогольные напитки. Ну родился ты, к примеру, с пи*юном – будь добр, носи его с честью. Что ты начинаешь, как баба? Если тут не получилось – стану бабой. Вот взорвется пол планеты, все забудут о трансгендерах и геях. Они не будут думать о том, чтобы менять пол, они будут думать о том, как им выжить", – подытожила Муцениеце.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, российский актер, звезда сериала "Мажор" Павел Прилучный и его жена Агата Муцениеце решили развестись.

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