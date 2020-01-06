Главная Новости
6 января • обновлено в 07:11
МоваЯзык
Спорт Lady

/ Люди

"Мурашки по коже!" Пономарев, Винник и Таюне потрясли Украину невероятным исполнением колядки

533
Читать материал на украинском

Украинские поп-певцы Александр Пономарев, Олег Винник и его бэк-вокалистка Таюне покорили сеть невероятным исполнением одной из самых известных колядок "Добрий вечір тобі, пане господарю".

Соответствующее видео появилось на YouTube-канале Пономарева 25 декабря – в день, когда христиане западного обряда отмечают светлый праздник Рождества Христова (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы)

Менее чем за две недели с момента публикации оно собрало уже 250 000 просмотров, 11 000 лайков и несколько сотен восторженных комментариев.

Пономарев, Винник и Таюне подарили украинцам колядку на Рождество

Пономарев, Винник и Таюне подарили украинцам колядку на Рождество

Скриншот видео

"Я бы таким колядникам все конфеты, которые есть в доме, отдала бы!", "Я никогда в жизни не слышала ТАКОЙ рождественской песни, НЕПРЕВЗОЙДЕННО!", "Это шедевр прекрасных голосов!", "С первых слов мурашки по коже", "Это лучшее исполнение этой колядки!", "Божественные голоса!", "Замечательное сочетание фольклора и эстрадной манеры пения!" – не сдерживают своих эмоций украинцы.

Как рассказала "ФАКТАМ ICTV" помощница Пономарева, у певца есть проект "Пономарев лайф студио", где каждая песня исполняется с одного дубля вживую и не поддается никакой корректировке.

Пономарев, Винник и Таюне подарили украинцам колядку на Рождество

Пономарев, Винник и Таюне подарили украинцам колядку на Рождество

Скриншот видео

Черно-белый формат клипа, по ее словам, избран умышленно, чтобы слушатель не отвлекался на внешние элементы.

Пономарев, Винник и Таюне подарили украинцам колядку на Рождество

Пономарев, Винник и Таюне подарили украинцам колядку на Рождество

Скриншот видео

Ниже приводим полный текст колядки на языке оригинала:

Добрий вечір тобі, пане господарю:

Добрий вечір тобі, пане господарю, радуйся!

Ой радуйся, земле, Син Божий народився!

Застеляйте столи, та все килимами, радуйся!

Ой радуйся, земле, Син Божий народився!

Та кладіть калачі з ярої пшениці, радуйся!

Ой радуйся, земле, Син Божий народився!

Бо прийдуть до тебе три празники в гості, радуйся!

Ой радуйся, земле, Син Божий народився!

А той перший празник – Рождество Христове, радуйся!

Ой радуйся, земле, Син Божий народився!

А той другий празник – Святого Василя, радуйся!

Ой радуйся, земле, Син Божий народився!

А той третій празник – Святе Водохреща, радуйся!

Ой радуйся, земле, Син Божий народився!

Хай святкує з нами вся наша родина, радуйся!

Ой радуйся, земле, Син Божий народився!

Вся наша родина, славна Україна, радуйся!

Ой радуйся, земле, Син Божий народився!

"Мурашки по коже!" Пономарев, Винник и Таюне потрясли Украину невероятным исполнением колядки

Украинцы не сдерживают эмоций под видео колядки (скриншот)

"Мурашки по коже!" Пономарев, Винник и Таюне потрясли Украину невероятным исполнением колядки

Украинцы не сдерживают эмоций под видео колядки (скриншот)

"Мурашки по коже!" Пономарев, Винник и Таюне потрясли Украину невероятным исполнением колядки

Украинцы не сдерживают эмоций под видео колядки (скриншот)

"Мурашки по коже!" Пономарев, Винник и Таюне потрясли Украину невероятным исполнением колядки

Украинцы не сдерживают эмоций под видео колядки (скриншот)

"Мурашки по коже!" Пономарев, Винник и Таюне потрясли Украину невероятным исполнением колядки

Украинцы не сдерживают эмоций под видео колядки (скриншот)

"Мурашки по коже!" Пономарев, Винник и Таюне потрясли Украину невероятным исполнением колядки

Украинцы не сдерживают эмоций под видео колядки (скриншот)

Пономарев, Винник и Таюне подарили украинцам колядку на Рождество

Пономарев, Винник и Таюне подарили украинцам колядку на Рождество

Скриншот видео

Пономарев, Винник и Таюне подарили украинцам колядку на Рождество

Пономарев, Винник и Таюне подарили украинцам колядку на Рождество

Скриншот видео

Пономарев, Винник и Таюне подарили украинцам колядку на Рождество

Пономарев, Винник и Таюне подарили украинцам колядку на Рождество

Скриншот видео

Как сообщал OBOZREVATEL, в 2018 году Александр Пономарев презентовал рождественский клип на яркую и зажигательную колядку собственного авторства и режиссерства, чем поразил поклонников.

Предлагаем также вашему вниманию топ-5 самых популярных украинских колядок.

Читайте все новости по теме "Рождество" на OBOZREVATEL.

Автор
Майя Лисовская
Тема
Рождество
Место
Украина
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости шоу

Топ-публикации

Топ-блоги