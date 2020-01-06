"Мурашки по коже!" Пономарев, Винник и Таюне потрясли Украину невероятным исполнением колядки

Украинские поп-певцы Александр Пономарев, Олег Винник и его бэк-вокалистка Таюне покорили сеть невероятным исполнением одной из самых известных колядок "Добрий вечір тобі, пане господарю".

Соответствующее видео появилось на YouTube-канале Пономарева 25 декабря – в день, когда христиане западного обряда отмечают светлый праздник Рождества Христова (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы)

Менее чем за две недели с момента публикации оно собрало уже 250 000 просмотров, 11 000 лайков и несколько сотен восторженных комментариев.

Пономарев, Винник и Таюне подарили украинцам колядку на Рождество Скриншот видео

"Я бы таким колядникам все конфеты, которые есть в доме, отдала бы!", "Я никогда в жизни не слышала ТАКОЙ рождественской песни, НЕПРЕВЗОЙДЕННО!", "Это шедевр прекрасных голосов!", "С первых слов мурашки по коже", "Это лучшее исполнение этой колядки!", "Божественные голоса!", "Замечательное сочетание фольклора и эстрадной манеры пения!" – не сдерживают своих эмоций украинцы.

Как рассказала "ФАКТАМ ICTV" помощница Пономарева, у певца есть проект "Пономарев лайф студио", где каждая песня исполняется с одного дубля вживую и не поддается никакой корректировке.

Пономарев, Винник и Таюне подарили украинцам колядку на Рождество Скриншот видео

Черно-белый формат клипа, по ее словам, избран умышленно, чтобы слушатель не отвлекался на внешние элементы.

Пономарев, Винник и Таюне подарили украинцам колядку на Рождество Скриншот видео

Ниже приводим полный текст колядки на языке оригинала:

Добрий вечір тобі, пане господарю:

Добрий вечір тобі, пане господарю, радуйся!

Ой радуйся, земле, Син Божий народився!

Застеляйте столи, та все килимами, радуйся!

Ой радуйся, земле, Син Божий народився!

Та кладіть калачі з ярої пшениці, радуйся!

Ой радуйся, земле, Син Божий народився!

Бо прийдуть до тебе три празники в гості, радуйся!

Ой радуйся, земле, Син Божий народився!

А той перший празник – Рождество Христове, радуйся!

Ой радуйся, земле, Син Божий народився!

А той другий празник – Святого Василя, радуйся!

Ой радуйся, земле, Син Божий народився!

А той третій празник – Святе Водохреща, радуйся!

Ой радуйся, земле, Син Божий народився!

Хай святкує з нами вся наша родина, радуйся!

Ой радуйся, земле, Син Божий народився!

Вся наша родина, славна Україна, радуйся!

Ой радуйся, земле, Син Божий народився!

Украинцы не сдерживают эмоций под видео колядки (скриншот)

Украинцы не сдерживают эмоций под видео колядки (скриншот)

Украинцы не сдерживают эмоций под видео колядки (скриншот)

Украинцы не сдерживают эмоций под видео колядки (скриншот)

Украинцы не сдерживают эмоций под видео колядки (скриншот)

Украинцы не сдерживают эмоций под видео колядки (скриншот)

Пономарев, Винник и Таюне подарили украинцам колядку на Рождество Скриншот видео

Пономарев, Винник и Таюне подарили украинцам колядку на Рождество Скриншот видео

Пономарев, Винник и Таюне подарили украинцам колядку на Рождество Скриншот видео

Как сообщал OBOZREVATEL, в 2018 году Александр Пономарев презентовал рождественский клип на яркую и зажигательную колядку собственного авторства и режиссерства, чем поразил поклонников.

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