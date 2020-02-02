"Можно я полюбуюсь тобой?" Балана застукали за флиртом с Кароль

Известный певец Дан Балан засмотрелся на украинскую певицу Тину Кароль во время третьего эфира проекта "Голос країни-10".
Так, перед выступлением участника Евгения Анишко между артистами произошел неожиданный диалог.
Дан Балан и Тина Кароль
кадр из "Голос країни-10"
В частности, Тина спрашивает у Дана: "Что?"
"Любуюсь тобой, а что нельзя?", – отвечает ей Балан.
На что Кароль отмечает: "Я вижу, что в глазах бегают совершенно другие мысли..."
"Поверь, они прекрасны. Можно я чуть-чуть полюбуюсь тобой еще?", – трогательно интересуется у артистки Дан.
Дан Балан и Тина Кароль
кадр из "Голос країни-10"
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что 16-летний Виталий Окс из города Львов покорил судей "Голос країни-10" своим пением. Участник исполнил песню известной певицы Билли Айлиш.
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