"Можно я полюбуюсь тобой?" Балана застукали за флиртом с Кароль

Известный певец Дан Балан засмотрелся на украинскую певицу Тину Кароль во время третьего эфира проекта "Голос країни-10".

Так, перед выступлением участника Евгения Анишко между артистами произошел неожиданный диалог.

Дан Балан и Тина Кароль кадр из "Голос країни-10"

В частности, Тина спрашивает у Дана: "Что?"

"Любуюсь тобой, а что нельзя?", – отвечает ей Балан.

На что Кароль отмечает: "Я вижу, что в глазах бегают совершенно другие мысли..."

"Поверь, они прекрасны. Можно я чуть-чуть полюбуюсь тобой еще?", – трогательно интересуется у артистки Дан.

Дан Балан и Тина Кароль кадр из "Голос країни-10"

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что 16-летний Виталий Окс из города Львов покорил судей "Голос країни-10" своим пением. Участник исполнил песню известной певицы Билли Айлиш.

Как живется Лободе и Лорак в России - читай у нас в Instagram!