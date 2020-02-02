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2 февраля • обновлено в 23:25
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"Можно я полюбуюсь тобой?" Балана застукали за флиртом с Кароль

2.3т
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Известный певец Дан Балан засмотрелся на украинскую певицу Тину Кароль во время третьего эфира проекта "Голос країни-10".

Так, перед выступлением участника Евгения Анишко между артистами произошел неожиданный диалог.

Дан Балан и Тина Кароль

Дан Балан и Тина Кароль

кадр из "Голос країни-10"

Новости
"Поиграем в Дана и Тину?" Каменских и Потап потролили Кароль в эфире "Голоса Країни"

В частности, Тина спрашивает у Дана: "Что?"

"Любуюсь тобой, а что нельзя?", отвечает ей Балан.

На что Кароль отмечает: "Я вижу, что в глазах бегают совершенно другие мысли..."

"Поверь, они прекрасны. Можно я чуть-чуть полюбуюсь тобой еще?", трогательно интересуется у артистки Дан.

Дан Балан и Тина Кароль

Дан Балан и Тина Кароль

кадр из "Голос країни-10"

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Автор
Анна Михно
Тема
Голос країни
Место
Украина
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