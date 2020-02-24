"Мозги нужно лечить": Самбурская разозлила россиян желанием уехать из РФ

Российская актриса Настасья Самбурская заявила, что хотела бы уехать из России на полгода, чем вызвала возмущение у своих поклонников.

Так, о своем желании знаменитость написала на личной странице в Instagram.

Настасья Самбурская Instagram @samburskaya

"Знаешь, какая у меня мечта? Уехать из России на полгода и не заниматься никаким видом творческой деятельности. Пусть сбудется", – написала Самбурская под черно-белым снимком.

Впрочем, такое заявление вызвало бурную реакцию у подписчиков.

"Никто и не вспомнит...", "Ага, уехать и ничего не делать, а деньги у богатенького Буратино взять, вот бы мне так жить. Вам всем мозги нужно лечить", "Было бы здорово, если не вернетесь", – возмущались пользователи.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Настасья Самбурская поделилась пикантным снимком с отдыха на Бали. На нем звезда позировала в сексуальном розовом купальнике, который подчеркнул шикарную фигуру актрисы.

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