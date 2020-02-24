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24 февраля • обновлено в 08:24
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"Мозги нужно лечить": Самбурская разозлила россиян желанием уехать из РФ

7.6т
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Российская актриса Настасья Самбурская заявила, что хотела бы уехать из России на полгода, чем вызвала возмущение у своих поклонников.

Так, о своем желании знаменитость написала на личной странице в Instagram.

Настасья Самбурская

Настасья Самбурская

Instagram @samburskaya

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"Знаешь, какая у меня мечта? Уехать из России на полгода и не заниматься никаким видом творческой деятельности. Пусть сбудется", – написала Самбурская под черно-белым снимком.

Впрочем, такое заявление вызвало бурную реакцию у подписчиков.

"Никто и не вспомнит...", "Ага, уехать и ничего не делать, а деньги у богатенького Буратино взять, вот бы мне так жить. Вам всем мозги нужно лечить", "Было бы здорово, если не вернетесь", – возмущались пользователи.

Самбурская разозлила россиян желанием уехать из РФ
Самбурская разозлила россиян желанием уехать из РФ
Самбурская разозлила россиян желанием уехать из РФ
Самбурская разозлила россиян желанием уехать из РФ

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Настасья Самбурская поделилась пикантным снимком с отдыха на Бали. На нем звезда позировала в сексуальном розовом купальнике, который подчеркнул шикарную фигуру актрисы.

Кто из звезд ждет пополнения, а кто развелся - читайте в нашем Instagram!

Автор
Анна Михно
Персона
Настасья Самбурская
Место
Россия
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Smekalov Sergey
Smekalov Sergey
Ага, аж кушать не можем.
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Сироткин Андрюха
Сироткин Андрюха
Обозреватель ты прежде чем вешать лапшу от имени россияней...узнай...знают ли...россияне о той о ком ты пытаешься лапшу на уши накидать))))))))))))))))
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Mega Death
Mega Death
Сироткин Андрюха, Главное, что ее должны знать xoxлы)))
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Oleg Oleg
Oleg Oleg
А кто это ???
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