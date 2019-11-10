Молодые и знаменитые: топ-5 звезд Украины новой волны

10 ноября отмечают Всемирный день молодежи. В последние годы в Украине обрели славу множество молодых артистов.

Вокалистка популярной группы KAZKA Александра Зарицкая, которая родилась в 1992 году, Melovin (1997 год), взорвавший своим выступлением "Евровидение 2018", Мишель Андраде (родилась в 1996-м) – OBOZREVATEL предлагает читателю узнать о самых молодых и популярных звездах Украины (чтобы посмотреть видео, доскрольте новость до конца).

Александра Зарицкая

Александра Зарицкая фото: facebook.com/kazka.band

Александра Сергеевна Зарицкая родилась 3 августа 1992 года в Харькове. Участвовала в шоу "Голос страны" и "Х-фактор". Сейчас девушка является солисткой группы KAZKA, хит которой "Плакала" занимал первые строчки в мировых чартах в 2018 году.

Melovin

Melovin родился 11 апреля 1997 года в Одессе. Настоящее имя - Константин Николаевич Бочаров. Melovin – украинский певец, композитор, музыкант. Победитель 6-го сезона вокального шоу "Х-Фактор". Представлял Украину на песенном конкурсе "Евровидение-2018", заняв 17-е место.

Мишель Андраде

Мишель Андраде фото: Pinterest

Мишель Андраде – украинско-боливийская певица, которая участвовала в 4 сезоне проекта "X-фактор". Родилась 10 ноября 1996 года в Боливии. Её мать по национальности – украинка, а отец – боливиец. В 2010 году в возрасте 13 лет она переехала в Киев. Девушка исполняет хиты на 5 языках.

MARUV

MARUV фото: facebook.com/MaruvOfficial

MARUV – украинская певица, композитор, поэтесса и продюсер. Настоящее имя – Анна Борисовна Корсун. Родилась 15 февраля 1992 в Павлограде. Живет в Киеве. Музыкальные направления: поп, электронная музыка. MARUV – победительница Национального отбора на Евровидение-2019, однако после разгоревшегося скандала из-за ее гастролей по России отказалась представлять Украину на конкурсе.

ALEKSEEV

ALEKSEEV фото: facebook.com/alekseevofficialpage

ALEKSEEV – настоящее имя Никита Владимирович Алексеев – родился 18 мая 1993 года в Киеве. Полуфиналист украинского проекта "Голос страны". Хит ALEKSEEV "Пьяное солнце" обрел статус платинового сингла в iTunes, а также попал в топ-100 мирового чарта Shazam по итогам одной из недель. ALEKSEEV представлял Беларусь на международном конкурсе "Евровидение-2018" с песней Forever.

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