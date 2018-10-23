Модель с протезом ноги удивила смелыми фото в купальнике

Жительница США Тесса Шнайдер стала звездой соцсетей и таблоидов не только из-за эффектной модельной внешности, но и потому что девушка отличается от большинства моделей - у нее нет ноги, которой она лишилась еще в детстве из-за онкологического заболевания.

Сегодня Шнайдер живет полноценной жизнью и твердо намерена вдохновлять как можно больше людей на новые свершения вопреки любым ограничениям, которые выпадают на их судьбу, пишет Daily Mail.

Недавно девушка создала личный Instagram-профиль, в котором публикует свои фото. Американка совершенно не стесняется того факта, что одну из ног ей заменяет протез.

Как девушка рассказала журналистам, в детстве она была обычной девочкой из Филадельфии, пока в 2000 году, когда ей было всего 11, у нее не начала болеть нога. Сначала ребенок не придавал этому значения но с каждым утром боли становились сильнее. Тогда, обратившись к врачу, семья Шнайдер узнала о раковом заболевании дочери.

С целью пресечь развитие опухоли, которая находилась в ноге, врачи приняли решение ампутировать конечность. Другого выхода не было.

В сентябре того же года девочку прооперировали, и уже спустя три месяца врачи сообщили радостную новость, Шнайдер удалось победить рак, хотя впереди ее ждала новая задача - научиться жить с протезом.

С того момента прошло уже 18 лет, и сейчас, как признается сама девушка, от прежних переживаний и комплексов не осталось и следа. Сегодня она модель, счастливая жена и мать двоих детей.

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