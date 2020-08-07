Мне предлагали признать Крым пророссийским и отказаться от украинского гражданства – Джигурда

Скандальный российский шоумен и актер Никита Джигурда, который родился в Киеве, заявил, что считает Крым частью Украины. Артист также отметил, что ему неоднократно предлагали отказаться от такой позиции в обмен на "хорошую" жизнь в РФ, однако он отказался.

Об этом Джигурда сообщил в интервью YouTube-шоу "Vласть vs Vлащенко" (чтобы просмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Мне неоднократно предлагали в РФ компромисс: если я скажу, что Крым пророссийский, то мне дадут зеленый свет. На политические программы будут звать, в шоу-бизнесе дадут зеленый свет. Мне также предлагали денежный гонорар за то, что я приеду выступать в Крым. Говорили, что выступить можно будет в закрытой компании, никто не узнает... Моя позиция: юридически Крым – украинский, фактически – российский. А по сути – мой", – заявил он.

Джигурда: мне предлагали признать Крым пророссийским и отказаться от украинского гражданства (скриншот)

Артист также добавил, что ему предлагали "российское гражданство путем отречения от украинского". Однако, по словам Джигурды, он не стал этого делать, так как гордится тем, что является гражданином Украины.

"Предлагали российское гражданство путем отречения от украинского. Но я гражданин Украины и горжусь этим. На сегодняшний день я фактически единственный гражданин Украины с позицией, которая не совпадает ни с позицией Кремля, ни с позицией артистов шоу-бизнеса, которые здесь с Украины наступают на свои принципы, но вынужденны идти на компромисс ради бизнеса. Я не могу так сделать", – отметил он.

Джигурда также зачитал строчку из любимой песни про родину: "Хай мовчать Америки й Росії, коли я з тобою говорю! Україно, ти моє кохання, ти моя спорука світова".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее российская певица Глюкоза (Наталья Чистякова-Ионова) заявляла, что считает полуостров Крым частью Украины.