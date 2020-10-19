Младший сын певицы Валерии впервые станет отцом

21-летний сын певицы Валерии Арсений Шульгин, который в августе 2020 года женился на своей возлюбленной Лиане Волковой, впервые станет отцом.

Об этом он сообщил на своей странице в Instagram, опубликовав снимки с беременной женой. Пол ребенка пара пока держит в секрете (фото смотрите ниже).

"1+1 = 3 У нас будет ребенок. Чувствую себя невероятно счастливым. Плод нашей огромной любви. Люблю тебя сильно-сильно, Лиана Шульгина", – написал Арсений.

Его 22-летняя жена также рассказала радостную новость поклонникам в своем Instagram-аккаунте. Отметим, уже на свадьбе Волкову подозревали в беременности – на празднике она была в платье, которое скрывало округлившийся живот. Однако подтверждать эти новости молодые не спешили.

"Растем. Не передать словами, что мы чувствуем сейчас. История нашей любви будет бегать по дому... Я люблю тебя безумно, Арсений Шульгин", – прокомментировала Лиана.

Об отношениях Арсения с Лианой стало известно в конце 2019 года, когда пара попала в аварию. Предложение девушке сын певицы сделал в июле 2020 года. О избраннице Шульгина известно, что она училась на юридическом факультете, а также была моделью.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее у актера юмористического проекта "Варьяти-шоу" (Новый канал) и кума Сергея Притулы Владимира Жогло родился сын. Мальчик появился на свет во Львове.