Мел Гибсон поддержал армян в Карабахском конфликте и призвал "великие державы" вмешаться в него
Знаменитый голливудский актер и режиссер Мел Гибсон высказался о конфликте в Нагорном Карабахе и выступил в поддержку армянского народа.
Так, 64-летний артист заявил, что очень уважает армян, ведь они очень "стойкие и великодушные". А также отметил, что надеется на мирное разрешение конфликта в целом. Соответствующее видеообращение Гибсона было опубликовано RTVI (чтобы просмотреть, доскролльте новость до конца).
"Привет. Это Мел Гибсон. С глубокой печалью узнал о недавнем обострении конфликта в армянском Арцахе. У меня много друзей армян здесь, в Соединенных Штатах Америки, и они рассказывают о своих страданиях, о потере близких. Я очень уважаю армянский народ – очень стойкий и великодушный. Ему пришлось столкнуться с огромными трудностями. Способности этих людей, как вы и я знаем, безграничны... Я молюсь за вас в эти трудные времена", – сказал Гибсон.
Артист также выразил надежду, что в ситуацию вмешаются "великие державы".
"Я также молюсь, чтобы было достигнуто мирное решение. И чтобы великие державы вмешались и признали сложившуюся ситуацию. Я надеюсь, что вы придете к миру. Друзья, оставайтесь сильными, продолжайте делать свое дело, и да благословит вас Бог", – подытожил Гибсон.
Как сообщал OBOZREVATEL:
16 октября Армения запросила у Азербайджана перемирие в зоне военного конфликта в Нагорном Карабахе. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что пойдет на встречу в гуманитарных целях для обмена телами и пленных;
Президент России Владимир Путин предложил Армении и Азербайджана прекратить боевые действия, чтобы обменяться телами погибших.
Баку и Ереван согласились на консультации о прекращении огня в российской столице.
До этого президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о взятии под контроль поселка Гадрут в Нагорном Карабахе и ряда сел. По его словам, территориальную целостность страны была восстановлена. Также глава государства дал Еревану "последний шанс", чтобы вернуться к формату переговоров и вывести войска из Карабаха.
Стороны договорились о прекращении огня с 12:00 10 октября для обмена пленными и телами погибших.
Война между Арменией и Азербайджаном за непризнанный Нагорный Карабах обострилась с новой силой 27 сентября. В Минобороны Армении заявили, что во время военного конфликта в тот день вооруженные силы Азербайджана потеряли убитыми до 200 военнослужащих.