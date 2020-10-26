Мел Гибсон поддержал армян в Карабахском конфликте и призвал "великие державы" вмешаться в него

Знаменитый голливудский актер и режиссер Мел Гибсон высказался о конфликте в Нагорном Карабахе и выступил в поддержку армянского народа.

Так, 64-летний артист заявил, что очень уважает армян, ведь они очень "стойкие и великодушные". А также отметил, что надеется на мирное разрешение конфликта в целом. Соответствующее видеообращение Гибсона было опубликовано RTVI (чтобы просмотреть, доскролльте новость до конца).

"Привет. Это Мел Гибсон. С глубокой печалью узнал о недавнем обострении конфликта в армянском Арцахе. У меня много друзей армян здесь, в Соединенных Штатах Америки, и они рассказывают о своих страданиях, о потере близких. Я очень уважаю армянский народ – очень стойкий и великодушный. Ему пришлось столкнуться с огромными трудностями. Способности этих людей, как вы и я знаем, безграничны... Я молюсь за вас в эти трудные времена", – сказал Гибсон.

Артист также выразил надежду, что в ситуацию вмешаются "великие державы".

"Я также молюсь, чтобы было достигнуто мирное решение. И чтобы великие державы вмешались и признали сложившуюся ситуацию. Я надеюсь, что вы придете к миру. Друзья, оставайтесь сильными, продолжайте делать свое дело, и да благословит вас Бог", – подытожил Гибсон.

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