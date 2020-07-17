Мама звезды "Папиных дочек" Мирославы Карпович, которую критикуют за роман с актером Павлом Прилучным, заявила, что ее дочь просто оклеветали, а о потенциальном зяте ничего не хочет слышать.

Как рассказала Лариса Карпович в комментарии "СтарХиту", актриса ничего не рассказывала о своих новых отношениях.

Мирослава Карпович с мамой СтарХит

"Я ни с кем не знакомлюсь до тех пор, пока человек не будет официальным мужем моей дочери. Мирославу облили грязью! Не знаю, с чьей подачи идет негатив, но это сплошная ложь", – эмоционально заявила мать знаменитости.

По ее мнению, Мирослава и Павел со своими детьми в Крыму просто отдыхали вместе, поэтому это еще ничего не значит. Лариса уверена, что ее дочь прекрасно себя чувствует даже после многочисленной критики.

Как сообщал OBOZREVATEL