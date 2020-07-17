Мама Карпович впервые прокомментировала скандальный роман дочери с Прилучным
Мирослава Карпович и Павел Прилучный.
Мама звезды "Папиных дочек" Мирославы Карпович, которую критикуют за роман с актером Павлом Прилучным, заявила, что ее дочь просто оклеветали, а о потенциальном зяте ничего не хочет слышать.
Как рассказала Лариса Карпович в комментарии "СтарХиту", актриса ничего не рассказывала о своих новых отношениях.
Мирослава Карпович с мамой СтарХит
"Я ни с кем не знакомлюсь до тех пор, пока человек не будет официальным мужем моей дочери. Мирославу облили грязью! Не знаю, с чьей подачи идет негатив, но это сплошная ложь", – эмоционально заявила мать знаменитости.
По ее мнению, Мирослава и Павел со своими детьми в Крыму просто отдыхали вместе, поэтому это еще ничего не значит. Лариса уверена, что ее дочь прекрасно себя чувствует даже после многочисленной критики.
Как сообщал OBOZREVATEL
Слухи о романе Павла Прилучного и Мирославы Карпович появились после его официального развода с Муцениеце, которое произошло в середине июня. Павел и Мирослава были вместе замечены возле одного из торговых центров Москвы, откуда вышли с покупками.
Затем артистов сфотографировали в Крыму – они вместе с детьми Павла отправлялись кататься на яхте. Впоследствии друг Прилучного "слив" видео их отдыха с Карпович.
Сами Прилучный и Карпович информацию о своем романе не подтверждают. Так, недавно Павел на личной странице в Instagram обращался к людям с просьбой перестать приписывать ему "несуществующие истории".
Соседи артиста недавно рассказали российским СМИ, что Карпович уже переехала в загородный особняк Прилучного, в котором он раньше жил с Муцениеце.