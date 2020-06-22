Майкл Щур ярко высмеял скандал "Квартала 95" с "Дизель шоу": украли даже лысины

Украинский комедийный ведущий Майкл Щур (Роман Витонив) ярко высмеял скандал, который возник между юмористическими студиями "Квартал 95" и "Дизель шоу" из-за плагиата шуток.

Так, по мнению ведущего YouTube-проекта #@)₴?$0, ситуация не имеет столь серьезного характера, а шутки, за которые спорят "Дизель" и "Квартал" – не совсем можно назвать интеллектуальной собственностью. Об этом шла речь в новом выпуске #@)₴?$0, который опубликован на YouTube (смотрите видео в конце новости).

"Сенсация! "Дизель шоу" смотрит "95 Квартал"! Черепаха, на которой держится вселенная украинского юмора пошла в открытый конфликт против титана, который держит небо украинской комедии. Да, судя из номера (из-за плагиата которого и разразился скандал. – Ред.) Кошевой даже лысину у Крутоголова украл", – высказался Щур, подшутив над лидерами комедийных студий.

Майкл Щур высмеял скандал между "Кварталом 95" и "Дизель шоу" YouTube

Также он посмеялся над тем, что подобные комедийные номера всерьез считают интеллектуальной собственностью.

"Это значит, что кадровый голод Зеленского перешел и на сценаристов "Квартала". На самом деле, претензии "Дизель шоу" вполне уместны, ведь "Квартал" открыто повторяет их прием метафоризации английского алфавита как возможного контекста другого языка в сознании субъекта де*ила", – добавил ведущий.

Cкандал между "Кварталом 95" и "Дизель шоу" высмеяли в сети YouTube

Как вариант для решения конфликта, Щур посоветовал юмористам из "Дизель шоу" пойти в парламент, как это ранее сделали некоторые участники "Квартала 95" после избрания Владимира Зеленского президентом Украины.

"А может именно сейчас настало время "Дизель шоу" идти в политику, чтобы наш парламент перешел от монобольшинства к двупалатному. Тогда "Дизель" не сможет шутить без согласования с "Кварталом", и наоборот – у "Дизель шоу" будет право вето на некоторые шутки "Квартала". Таким образом будет создана новая система обновления юмора в Украине", – добавили ведущие проекта #@)₴?$0.

Отметим, ранее украинская юмористическая студия "Дизель шоу" обвинила "Квартал 95" в воровстве шуток. Так, якобы "Квартал" в точности переснял и выдал за свой номер "Дизеля" об изучении английского языка, который последние показывали зрителям на 5 лет раньше (в 2015 году).

Как сообщал OBOZREVATEL, актер студии "Квартал 95" Артем Гагарин грубо ответил "Дизелю" на обвинения в плагиате. Он отметил, что они за основу для своего номера взяли эпизод из книги, которая вышла еще в 2013 году. Следовательно, по словам Гагарина, "Дизель шоу" тоже ее "украли" у автора.