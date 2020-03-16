Режиссер фильмов для взрослых Векс Эшли призвала всех людей, кто не хочет заразиться коронавирусом, брать пример с актеров, снимающихся в порнофильмах.

Так, по словам женщины, ее рекомендации основаны на том, что порноактеры внимательнее остальных следят за гигиеной и здоровьем. Об этом она сообщила изданию Mashable.

Фото: mashable.com

"Когда твое тело – это твоя работа, ты заботишься о гигиене, чистоте и профилактике намного больше, чем обычный человек. Поэтому порноактеры намного лучше разбираются в тех вещах, о которых даже не задумываются люди, не взаимодействующие регулярно с чужими телесными жидкостями", – сказала Эшли.

Она также добавила, что приостановила съемки одного из своих проектов из-за коронавируса. Так же поступили и в некоторых других студиях, так как для большинства порноактеров работа из дома не представляется возможной.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, голливудская актриса украинского происхождения Ольга Куриленко заразилась новым китайским коронавирусом COVID-19.

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