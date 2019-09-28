Выхватил нож и ударил в ногу: российская знаменитость напала на медика

Российский театральный режиссер Леонид Хейфец напал на врача скорой помощи в Москве.

Издание РЕН ТВ сообщает, что жена и дочь вызвали деятелю культуры медиков на дом, однако мужчина неадекватно воспринял действия врача, когда тот прибыл.

Уточняется, что Хейфец выхватил нож и ударил медика в ногу, когда тот пытался померять давление.

В связи с нападением на место происшествия вызвали правоохранителей. В свою очередь, телеканал "360" сообщает со ссылкой на знакомых режиссера, что он в последнее время редко выходил на улицу, потому что стремительно начал терять зрение.

Леонид Хейфец напал на врача - СМИ кадр из видео (телеканал Театр)

"Леонид Ефимович трубку не берет, но я позвонил его ближайшему коллеге, так вот он говорит, что Хейфец уже некоторое время вообще не берет трубку, потому что он практически ослеп. Он вообще не видит ничего. Поэтому вот такая странная информация – ну чушь собачья. Леонид Ефимович, который ни с кем не разговаривает, не общается, ничего не видит – какая там скорая помощь", – прокомментировал профессор Российского института театрального искусства (ГИТИС) Иосиф Райхельгауз.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что в России в 85 лет умер известный режиссер и худрук "Ленкома" Марк Захаров. Звезды уже отреагировали на известие. В свою очередь, в сети появилась информация о месте похорон.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.