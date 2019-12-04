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4 декабря • обновлено в 16:39
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"Куплен на Али-Экспресс": двойник Зеленского засветился в Крыму

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Двойник президента Украины Владимира Зеленского автомеханик из Узбекистана Умид Исабаев сыграет его в сериале "Слуга народа". Мужчину заметили в Ялте, где будут проходить съемки.

Об этом в социальной сети Twitter написал блогер RoksolanaToday&Крым25%.

"Куплен на Али-Экспресс": двойник Зеленского засветился в Крыму
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"Ялта. Росиюшка купила права у ЗЕбобона и снимает сериал свой про слугу наРОТа РФ. Это двойник нашей Моники. Куплен на Али-Экспресс, со скидкой. Уроженец Узбекистана Умид Исабаев. Не исключено,что именно он будет гидрантом РФ по той же схеме, по которой враги развели охлос Украины", - пишет блогер.

"Куплен на Али-Экспресс": двойник Зеленского засветился в Крыму
"Куплен на Али-Экспресс": двойник Зеленского засветился в Крыму

Как ранее писал OBOZREVATEL, Умид Исабаев признался, что долгое время "не имел ни малейшего понятия", кто такой Владимир Зеленский. Мужчина стал известным в сети благодаря фото из метро.

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Автор
Мария Дидык
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фил филька
фил филька
так зеленский на самом деле зеленбек оказывается)))
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
эй, почему украинский президент на узбека похож? )))
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