Двойник президента Украины Владимира Зеленского автомеханик из Узбекистана Умид Исабаев сыграет его в сериале "Слуга народа". Мужчину заметили в Ялте, где будут проходить съемки.

Об этом в социальной сети Twitter написал блогер RoksolanaToday&Крым25%.

"Ялта. Росиюшка купила права у ЗЕбобона и снимает сериал свой про слугу наРОТа РФ. Это двойник нашей Моники. Куплен на Али-Экспресс, со скидкой. Уроженец Узбекистана Умид Исабаев. Не исключено,что именно он будет гидрантом РФ по той же схеме, по которой враги развели охлос Украины", - пишет блогер.

Ялта

Росиюшка купала права у ЗЕбобона и снимает сериал свой про слугу наРОТа РФ

Это т.н. двойник нашей Моники

Куплен на Али-Экспресс,со скидкой

Уроженец Узбекистана Умид Исабаев

Не исключено,что именно ОН будет гидрантом РФ по той же схеме,по которой враги развели охлос Украины pic.twitter.com/ks3nr2P4As — RoksolanaToday&Крым25% (@KrimRt) December 4, 2019

Как ранее писал OBOZREVATEL, Умид Исабаев признался, что долгое время "не имел ни малейшего понятия", кто такой Владимир Зеленский. Мужчина стал известным в сети благодаря фото из метро.

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