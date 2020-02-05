Кто такая Настя Костенко и как Бузова отреагировала на ребенка своего бывшего

Российская модель Анастасия Костенко родила ребенка от бывшего мужа певицы Ольги Бузовой, футболиста Дмитрия Тарасова.

Это уже вторая дочь, которую она ему подарила.

Отмечается, что Костенко родилась в 1994 году в семье предпринимателя и психолога. Она начала встречаться с Тарасовым еще пока тот был женат на Бузовой (официально они развелись в декабре 2016 года), в январе 2018 года они поженились.

Летом того же года родилась их первая дочь Милана.

5 февраля в Подмосковье родилась еще одна девочка. Ее рост составляет 52 сантиметра, а вес - 3390 граммов. Пока неизвестно, как ее зовут.

Счастливая мама уже похвасталась первыми фото малышки в сети:

Стоит заметить, что для Тарасова это уже третья дочь.

Он уже поблагодарил жену за ребенка в своем Инстаграм:

Как известно, Тарасов был женат на Бузовой чуть больше четырех лет, и с тех пор у нее были серьезные проблемы в личной жизни, ходили даже слухи о ее проблемах с алкоголем и что она больше ни с кем не имела интимных контактов.

В последнее время Бузова встречается с Давой, и уже даже пошли слухи о ее беременности, - основание для этого появилось после жалоб певицы, что она поправилась, постоянно хочет спать и есть.

В день рождения новой дочери Тарасова Ольга была на встрече с Жаном Готье, который согласился делать для нее новые костюмы, после чего участвовала в шоу с Лолитой - судя по всему, у нее нет времени на тоску по бывшему.

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