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7 февраля • обновлено в 08:18
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Кто такая Настя Костенко и как Бузова отреагировала на ребенка своего бывшего

18.3т
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Российская модель Анастасия Костенко родила ребенка от бывшего мужа певицы Ольги Бузовой, футболиста Дмитрия Тарасова.

Это уже вторая дочь, которую она ему подарила.

Отмечается, что Костенко родилась в 1994 году в семье предпринимателя и психолога. Она начала встречаться с Тарасовым еще пока тот был женат на Бузовой (официально они развелись в декабре 2016 года), в январе 2018 года они поженились.

Летом того же года родилась их первая дочь Милана.

5 февраля в Подмосковье родилась еще одна девочка. Ее рост составляет 52 сантиметра, а вес - 3390 граммов. Пока неизвестно, как ее зовут.

Счастливая мама уже похвасталась первыми фото малышки в сети:

Стоит заметить, что для Тарасова это уже третья дочь.

Он уже поблагодарил жену за ребенка в своем Инстаграм:

Как известно, Тарасов был женат на Бузовой чуть больше четырех лет, и с тех пор у нее были серьезные проблемы в личной жизни, ходили даже слухи о ее проблемах с алкоголем и что она больше ни с кем не имела интимных контактов.

В последнее время Бузова встречается с Давой, и уже даже пошли слухи о ее беременности, - основание для этого появилось после жалоб певицы, что она поправилась, постоянно хочет спать и есть.

В день рождения новой дочери Тарасова Ольга была на встрече с Жаном Готье, который согласился делать для нее новые костюмы, после чего участвовала в шоу с Лолитой - судя по всему, у нее нет времени на тоску по бывшему.

Кто из звезд ждет пополнения, а кто развелся - читайте в нашем Instagram!

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