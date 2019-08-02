"Кровавое месиво": рок-звезда из России зверски избил жену

Бывшая жена известного музыканта и солиста группы "Би-2" Левы (Егора Бортника) Ирина Макеева рассказала о том, как ее избивал музыкант.

Она призналась, что супруг поднимал на не руку во время их второго медового месяца — в августе 2004 года, когда пара отправилась в отпуск в Доминикану, пишет Top news.

Лева "Би-2" Известия

По словам Ирины, на тот момент мужчина употребил много алкоголя.

"Лева начал пить еще в самолете и уже через два дня впал в раж: разбрасывал вещи, хотел гулять голым по отелю… Мне никогда не забыть кафельную плитку в ванной, соленый привкус во рту и собственное лицо, которое я не узнавала в зеркале — оно превратилось в кровавое месиво, один большой синяк…" — рассказала женщина.

Ирина Макеева

Когда женщина узнала, что у ее супруга есть любовница, и начала задавать ему вопросы об этом — тот снова избил ее.

Через год после этого пара развелась.

Как ранее писал OBOZREVATEL, актер Павел Прилучный избил свою супругу Агату Муцениеце. Инцидент произошел в подмосковном поселке Трувиль, где живет пара.

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