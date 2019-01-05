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''Копыта, а не ножки'': Лорак затравили за фото с известной украинкой

1.8тЧитать материал на украинском

Украинская певица Ани Лорак, которая переехала в Россию, обнародовала новое фото и нарвалась на критику интернет-пользователей.

Снимок, на котором она запечатлена вместе с известной украинской гимнасткой Лилией Подкопаевой, Лорак опубликовала в Instagram-аккаунте.

"Однажды в Америке. Дружба длиною в 20 лет", — написала в посте украинка.

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''Копыта, а не ножки'': Лорак затравили за фото с известной украинкой

instagram.com/anilorak

"Не особо молодые", "У Лорак короткие поросячьи копыта, а не ножки", "Предательство не прощают", "Мама и дочь", "Продала себя м*скалям. Украине такая артистка не нужна!" "Лиля, объясни своей подружке, что ей некрасиво с таким накачанным лицом. Пусть берет с тебя пример. Намекни ей, что она уже как джокер", — пишут в комментариях.

''Копыта, а не ножки'': Лорак затравили за фото с известной украинкой
''Копыта, а не ножки'': Лорак затравили за фото с известной украинкой
''Копыта, а не ножки'': Лорак затравили за фото с известной украинкой
''Копыта, а не ножки'': Лорак затравили за фото с известной украинкой
''Копыта, а не ножки'': Лорак затравили за фото с известной украинкой
''Копыта, а не ножки'': Лорак затравили за фото с известной украинкой
''Копыта, а не ножки'': Лорак затравили за фото с известной украинкой
''Копыта, а не ножки'': Лорак затравили за фото с известной украинкой

Отметим, Ани Лорак является крестной матерью дочери Подкопаевой от бизнесмена Тимофея Нагорного. Певица же была свидетельницей на их свадьбе.

Как сообщал OBOZREVATEL, внешность украинской певицы Ани Лорак раскритиковали после ее появления в финальном эфире 7 сезона российского шоу "Голос".

Персоны
Ани ЛоракЛилия Подкопаева
Место
США
Теги
шоу-бизнесфотографииInstagramсоцсети
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