''Копыта, а не ножки'': Лорак затравили за фото с известной украинкой

Украинская певица Ани Лорак, которая переехала в Россию, обнародовала новое фото и нарвалась на критику интернет-пользователей.

Снимок, на котором она запечатлена вместе с известной украинской гимнасткой Лилией Подкопаевой, Лорак опубликовала в Instagram-аккаунте.

"Однажды в Америке. Дружба длиною в 20 лет", — написала в посте украинка.

instagram.com/anilorak

"Не особо молодые", "У Лорак короткие поросячьи копыта, а не ножки", "Предательство не прощают", "Мама и дочь", "Продала себя м*скалям. Украине такая артистка не нужна!" "Лиля, объясни своей подружке, что ей некрасиво с таким накачанным лицом. Пусть берет с тебя пример. Намекни ей, что она уже как джокер", — пишут в комментариях.

Отметим, Ани Лорак является крестной матерью дочери Подкопаевой от бизнесмена Тимофея Нагорного. Певица же была свидетельницей на их свадьбе.

Как сообщал OBOZREVATEL, внешность украинской певицы Ани Лорак раскритиковали после ее появления в финальном эфире 7 сезона российского шоу "Голос".