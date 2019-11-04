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4 ноября • обновлено в 15:32
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"Конечно, был": Влад Яма впервые рассказал правду о романе с Могилевской

1.6т Читать материал на украинском

Хореограф Влад Яма спустя 13 лет после участия в проекте "Танці з зірками" рассказал об отношениях с Натальей Могилевской.

В свое время слухи о романе танцора и певицы появлялись в сети регулярно. Сами же звезды догадки о близких отношениях не опровергали, но и не подтверждали. Это еще больше подогревало интерес к паре.

Наталья Могилевская и Влад Яма

Наталья Могилевская и Влад Яма

Инстаграм "Танці з зірками"

Новости
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Впрочем, как оказалось, общественность все-таки была права – роман между Владом и Натальей был! Об этом рассказал сам Яма во время одиннадцатого эфира "Танців з зірками". Так, 3 ноября танцор и певица вернулись на паркет шоу и исполнили короткий танец.

Во время эфира Влад наконец-то ответил на вопрос, который интересовал всех фанатов:

"Был ли у нас с Наташей роман? Да, конечно, был".

Наталья Могилевская и Влад Яма

Наталья Могилевская и Влад Яма

Инстаграм "Танці з зірками"

В своем Instagram Яма также поделился совместным фото с Могилевской, которое вызвало чувство ностальгии у всех подписчиков.

Наталья Могилевская и Влад Яма

Наталья Могилевская и Влад Яма

Инстаграм "Танці з зірками"

"Неповторимая пара", "Вот это поворот", "Лучшие", "Самая лучшая пара за все сезоны", "Пара вышла сногшибательная", "Влад лучший учитель", "Наталья очень похожа на вашу жену", - писали в сети.

"Конечно, был": Влад Яма впервые рассказал правду о романе с Могилевской
"Конечно, был": Влад Яма впервые рассказал правду о романе с Могилевской
"Конечно, был": Влад Яма впервые рассказал правду о романе с Могилевской

Как ранее писал OBOZREVATEL, 3 ноября на канале "1+1" состоялся 11 прямой эфир шоу "Танці з зірками". На этот раз темой вечера стало возвращение героев. В результате проект покинули Алексей Яровенко и Елена Шоптенко.

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Персоны
Влад Яма Наталья Могилевская
Место
Украина
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