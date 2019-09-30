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30 сентября • обновлено в 19:15
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"Комплекс неполноценности": Мухарский жестко раскритиковал львовян из-за русского языка

8.3т Читать материал на украинском

Украинский актер и писатель Антин Мухарский (Орест Лютый), заявил, что Львов стремительно русифицируется.

Своими мыслями он поделился в эфире канала НТА.

"Комплекс неполноценности": Мухарский жестко раскритиковал львовян из-за русского языка

Скриншот из видео

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"Это влияние российского медиапродукта. Российской попсы, шансона, "блатняка", она воздушно-капельным путем передается, Это такой комплекс неполноценности. Осознанный или неосознанный, что все городские говорят по-русски, и это диффузное явление, которое стало появляться зонально, потому что, действительно, во Львове стало намного больше", - сказал Мухарский.

"Комплекс неполноценности": Мухарский жестко раскритиковал львовян из-за русского языка

Скриншот из видео

Он отметил, что в городе к нему все чаще обращаются по-русски, например в магазинах, на кассе, или в кафе.

Как ранее писал OBOZREVATEL, Антин Мухарский выпустил провокационные трек и видео "Котлети з онука". Как рассказал артист, его работа является современной пародией на известное всем произведение русского классика Федора Достоевского "Преступление и наказание".

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Персона
Орест Лютий
Место
Украина Львов
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Одиозный Сергей
Одиозный Сергей
Лапотные ботофаги уже и ярлыки с бирками на Мухарского навесили. Оно и понятно - работа ,у болезных, такая.
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Blashchuk Oleh
Blashchuk Oleh
Треба врахувати вплив тисяч переселенців зі Сходу, що принесло з собою свої мовні та культурні звички. Це типово для прихильників "руцкіміра", який вважає, що там, де спілкуються російською, там Росія.
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Mega Death
Mega Death
Это животное даже жена нах послала с его ховномовой))
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