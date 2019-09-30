"Комплекс неполноценности": Мухарский жестко раскритиковал львовян из-за русского языка

Украинский актер и писатель Антин Мухарский (Орест Лютый), заявил, что Львов стремительно русифицируется.

Своими мыслями он поделился в эфире канала НТА.

Скриншот из видео

"Это влияние российского медиапродукта. Российской попсы, шансона, "блатняка", она воздушно-капельным путем передается, Это такой комплекс неполноценности. Осознанный или неосознанный, что все городские говорят по-русски, и это диффузное явление, которое стало появляться зонально, потому что, действительно, во Львове стало намного больше", - сказал Мухарский.

Скриншот из видео

Он отметил, что в городе к нему все чаще обращаются по-русски, например в магазинах, на кассе, или в кафе.

Как ранее писал OBOZREVATEL, Антин Мухарский выпустил провокационные трек и видео "Котлети з онука". Как рассказал артист, его работа является современной пародией на известное всем произведение русского классика Федора Достоевского "Преступление и наказание".

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