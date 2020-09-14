Кароль показала пышную грудь в откровенном наряде. Фото

Украинская певица Тина Кароль показала пышную грудь в наряде с очень глубоким декольте.

В сексуальном образе артистка появилась на третьем прямом эфире шоу "Танці з зірками". Пикантными снимками Кароль поделилась на личной странице в Instagram.

Ее платье с глубоким декольте и пикантным разрезом от бедра, вызвало ажиотаж в сети. Многие поклонники назвали певицу "богиней" и оставили в комментариях под фото массу комплиментов.

"Богиня. Просто пожар", "Королева", "Боже, какая богиня", "Ну что за секс", "Шикарная", "Какая красивая", "Огонь", – написали люди.

Отметим, всего за несколько часов с момента публикации снимки собрали более 60 тысяч лайков от поклонников Кароль.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее певица Тина Кароль и всемирно известный рэпер Snoop Dogg презентовали совместный трек Blow Your Mind. Композиция вызвала ажиотаж в сети – в комментариях под роликом большинство пользователей высказали свое восхищение в адрес Тины.

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