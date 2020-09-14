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Кароль показала пышную грудь в откровенном наряде. Фото

Юля Ухина
Юля Ухина
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Кароль показала пышную грудь в откровенном наряде

Украинская певица Тина Кароль показала пышную грудь в наряде с очень глубоким декольте.

В сексуальном образе артистка появилась на третьем прямом эфире шоу "Танці з зірками". Пикантными снимками Кароль поделилась на личной странице в Instagram.

Ее платье с глубоким декольте и пикантным разрезом от бедра, вызвало ажиотаж в сети. Многие поклонники назвали певицу "богиней" и оставили в комментариях под фото массу комплиментов.

Кароль появилась в прямом эфире "Танців з зірками" в откровенном наряде (Instagram Тины Кароль)
Кароль восхитила поклонников пикантным нарядом (Instagram Тины Кароль)
Кароль сексуально позирует на камеру (Instagram Тины Кароль)

"Богиня. Просто пожар", "Королева", "Боже, какая богиня", "Ну что за секс", "Шикарная", "Какая красивая", "Огонь", – написали люди.

Кароль показала пышную грудь в откровенном наряде. Фото
Кароль показала пышную грудь в откровенном наряде. Фото
Кароль показала пышную грудь в откровенном наряде. Фото
Кароль показала пышную грудь в откровенном наряде. Фото

Отметим, всего за несколько часов с момента публикации снимки собрали более 60 тысяч лайков от поклонников Кароль.

Пикантные снимки Кароль взбудоражили сеть (Instagram Тины Кароль)
Кароль вызвала ажиотаж в сети (Instagram Тины Кароль)

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее певица Тина Кароль и всемирно известный рэпер Snoop Dogg презентовали совместный трек Blow Your Mind. Композиция вызвала ажиотаж в сети – в комментариях под роликом большинство пользователей высказали свое восхищение в адрес Тины.

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