Известный порноактер поздравил Навально с Днем рождения. Видео

Известный американский блогер и порноактер Ксавье Мускл поздравил Алексея Навального с Днем рождения.

Он также поздравил родителей российского оппозиционера с тем, что они "родили такую яркую и красивую гей-звезду". Ролик разместили в Youtube (Чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца страницы).

Алексей Навальный

"Здорово, Алекс, это Ксавье Мускл. Горячо поздравляю тебя с днём рождения, Алексей Навальный! Пусть все твои гомосексуальные мечты сбудутся! Поздравляю твоих родителей с тем, что они родили такую яркую и красивую гей-звезду. Ты прекрасен!" - говорит в кадре блогер.

Как ранее писал OBOZREVATEL, российский оппозиционер Алексей Навальный поддержал комментатора Василия Уткина в его споре с пропагандистом Владимиром Соловьевым. По мнению Навального, спортивный журналист справедливо упрекнул правительство РФ в предательстве на фоне пандемии коронавируса, так как не обеспечило граждан необходимыми условиям при карантине.

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