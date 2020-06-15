Известный болливудский актер покончил жизнь самоубийством
Болливудский актер Сушант Сингх Раджпут покончил жизнь самоубийством.
Артиста, которому было 34 года, нашли в его квартире в Мумбаи, сообщил The Sun.
Отмечается, что смерть звезды Болливуда от суицида подтвердили медики и полицейские. Сейчас по факту смерти звезды заведено уголовное дело. Актер не оставил предсмертной записки.
Сушант Сингх Раджпут
Известно, что несколько дней назад из жизни ушла экс-менеджер Сушанта – Диша Салиан, которой было всего 28 лет. Предположительно, она тоже покончила с собой.
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что на 84 году жизни умер легендарный актер СССР Михаил Кокшенов.
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