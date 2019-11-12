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12 ноября • обновлено в 11:38
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Известная в России актриса рассказала, как влюбилась в профессора-палача

1.1т
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Российская актриса и режиссер Юлия Ауг рассказала, что обвиняемый в убийстве студентки-любовницы преподаватель истории Олег Соколов в прошлом был красив, харизматичен, и влюбиться в него можно было с первого взгляда.

Так, по словам артистки, она встречалась с ним несколько раз и не могла не кокетничать и не строить глазки. Тогда и Ауг и Соколов увлекались исторической реконструкцией, сообщает издание "Фонтанка".

Юлия Ауг и Олег Соколов

Юлия Ауг и Олег Соколов

"Мы встречались несколько раз с Соколовым, оба тогда увлекались исторической реконструкцией. Его называли "главным французом". Он был очень красив и харизматичен. Однажды мы столкнулись в "полях" на выездке. Олег был в форме офицера французской армии эпохи Наполеона. Они готовились к фестивалю. Он тогда, тридцать лет назад, был очень красив. Я повторюсь. И очень харизматичен. И виртуозно владел верховой ездой. Влюбиться в него можно было с первого взгляда. Самоуверенный, презрительный, жесткий. Я не могла не кокетничать с ним и не строить глазки", — поделилась Аут.

Олег Соколов в форме Наполеона

Олег Соколов в форме Наполеона

Фото: fontanka.ru

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Также актриса добавила, что после этих встреч не видела Соколова. В следующий раз она услышала о нем, когда историка достали из реки Мойки с отрубленными женскими руками.

"Да, это он, я сразу узнала, еще по старческим фото. На одном он, в костюме Наполеона, кричит, и у него запеклась старческая пена в углах губ. Он всегда был **** на всю голову. Впрочем, как и все реконструкторы. Но вот тот ужас, который я испытала, поняв, что это он, мне сложно описать", — сказала Ауг.

Олег Соколов доставлен в суд

Олег Соколов доставлен в суд

Фото: Артем Килькин/ spb.kp.ru

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Место
Россия
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Гоша Злой
Гоша Злой
Гиркин ( Сирелков) должен его хорошо знать...
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Сироткин Андрюха
Сироткин Андрюха
Это что за известная артистка?
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