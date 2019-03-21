Иоган Себастьян Бах: как выглядит новый необычный дудл от Google

334 года назад в немецком городе Айзенах родился музыкант Иоганн Себастьян Бах. По такому случаю Google выпустил необычный дудл.

На главной странице поисковика пользователей ожидает интерактивная игра, созданная на основе технологий машинного обучения, сообщает The Verge.

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Команда Google Doodle пропустила через самообучаемый алгоритм 306 произведений Баха с отсутствующими нотами и попросила его восстановить произведения. В процессе компьютер обнаружил некоторые правила. Хоралы Баха обычно состоят из четырех голосов: сопрано, альт, тенор и бас.

Сам дудл — интерактивный: с помощью него пользователь может нанести несколько нот на нотный стан, после чего алгоритм самостоятельно создаст готовое небольшое произведение-хорал для четырех голосов.

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Скриншот

Скриншот

Как ранее писал OBOZREVATEL, Google посвятил новый дудл историческому ирландскому празднику Дню святого Патрика, который отмечается 17 марта в англоязычных странах. В основу был заложен трилистник (seamróg), который является символом страны и даже зарегистрированной торговой марки. Он принимает разные замысловатые формы.

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