"Холостячка" Мишина о фаворите на шоу: бабочки в животе уже были

Украинская актриса, главная героиня "Холостячки" Ксения Мишина рассказала о фаворитах на проекте. Она также призналась, что от одного из участников реалити она почувствовала пресловутые "бабочки в животе".

Такими подробностями 31-летняя знаменитость поделилась во время пресс-конференции, которую зрители смогут увидеть уже в пятницу, 13 ноября, в четвертом выпуске шоу. Данная встреча стала необычным групповым свиданием, на которое Мишина пригласила четверых участников "Холостячки", передает "Караван историй".

"У меня есть фавориты на проекте. Но каждый раз мужчина раскрывается с новой стороны. И иногда, идя на свидание, я думаю: "Хм, что-то не то". И тут вдруг случается такое невероятное свидание и мужчина так раскрывается перед мной и показывает себя с такой стороны, что я очаровываюсь... Но пока, на расстоянии нескольких недель от старта, все симпатии нестабильны – возможно, дальше станет понятнее. Но бабочки в животе от одного из участников проекта уже были", – рассказала Ксения.

К слову, Мишина не стала раскрывать имя своего "любимчика". Но зрители уверены, что главным фаворитом Ксении является юморист Александр Эллерт.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее "Холостячка" Мишина призналась, какая особенность ей нравится в мужчинах.