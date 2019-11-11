"Х*рня, простите": Хлывнюк высказался об украинских звездах в России

Лидер группы "Бумбокс" Андрей Хлывнюк высказался об украинских звездах в России.

Так, сделал музыкант это на пресбрифинге перед концертом группы в Палаце Спорта в Киеве, где представлял обновленный состав коллектива. Соответствующее видео передали в распоряжение OBOZREVATEL (чтобы просмотреть, доскролльте новость до конца).

Андрей Хлывнюк Фото: instagram/boomboxfamily

"Мое отношение к этим людям их никак не касается. А так как я медийная личность и говорю перед камерами, то придержу свои... при себе. Потому что это не красиво, люди подумают, что мы завидуем. Или еще какая-то х*рня, извините. Каждый сам себе живет в своем мире... у него весы работают между честным и разумным. Законом это не запрещено, поэтому общественное мнение может измениться. Завтра кто-то из них (и это так и есть) запишет украиноязычную хорошую песню и людям сразу же понравится. А ты можешь пьяным кому-то предложение нехорошее сделает и все... " — заявил Хлывнюк.

Фото: пресс-служба "Бумбокса"

Фото: пресс-служба "Бумбокса"

Отметим, что 9 ноября в Дворце Спорта в Киеве Бумбокс представил первую часть двойного альбома "Таємний код: Рубікон". Послушать группу собралось более 10 000 человек. Концерт начался в 20:00, и длился более двух с половиной часа. На пресбрифинге перед концертом представили обновленный состав группы, в котором теперь семь музыкантов. Солист Андрей Хлывнюк, диджей "Валик" — Валентин Матиюк, барабанщик Олексндра Люлякин, клавишник Пало Литвиненко, и новые музыканты-гитаристы Олег Аджикаев (который является и саунд продюсером альбома "Таємний код: Рубікон") и Дмитрий Кувалкин, и первая девушка в группе бас-гитаристка Инна Невойт.

Фото: пресс-служба "Бумбокса"

Фото: пресс-служба "Бумбокса"

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее "Бумбокс" выпустил новый альбом "Таємний код: Рубікон". Поклонникам артистов очень понравилась их новая работа. Послушать можно здесь.

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