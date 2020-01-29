"Грибников йо**ули": комик-ГРУшник рассказал, как работает спецназ в России

Российский комик и резидент шоу "Stand Up" Алексей Щербаков, который отслужил в Тамбове, в 16-ой бригаде специального назначения ГРУ, поделился историей о том, как работает разведка.

Так, в интервью Юрию Дудю он рассказал историю о том, как российские военные убили грибников. (Чтобы посмотреть видео доскрольте до конца страницы).

Скриншот из видео

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"Я тебе расскажу конкретный случай. Группа шла, прочесывала райончик. Не в России, но российская. И два грибника. Ну а кто знает, грибник или не грибник? Ну и их йо**ули". Потому что если ты провалишь задание - ты можешь всех потерять. А по сути, грибников там не должно быть. Может эти грибники - это разведка из другого...", - рассказал Щербаков.

Скриншот из видео

Он отметил, что российская разведка всегда работает так.

"Это не штурмовой захват. Это же в тылу врага. Это же диверсионная операция. Ты не имеешь права рисковать. Там даже птицы должны быть отстреляны", - добавил комик.

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