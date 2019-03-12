"Голова пробита, сломан нос": российскую модель жестоко избил муж на глазах у ребенка. Фото 18+

Российскую фотомодель Екатерину Авинову в Таиланде жестоко избил муж на глазах у их двухлетнего сына. Девушка получила серьезные травмы головы и теперь нуждается в сложной операции.

По словам Авиновой, она практически ничего не помнит, так как потеряла сознание, а когда очнулась – лежала в луже собственной крови с пробитой головой. В результате избиения у модели черепно-мозговая травма, перелом носа и костей лица, а также огромная гематома на лице, пишет "СтарХит".

Пострадавшая указала, что супруг выгнал ее из дома и запретил видеться с ребенком. Когда она пришла навестить ребенка, муж схватил ее и связал скотчем, затем нанес мощный удар по голове.

Екатерина Авинова sociumin.com

"Он схватил скотч и стал меня связывать. Потом он ударил меня по голове, и дальше я ничего не помню. Я очнулась в луже собственной крови. Самое ужасное что все это происходило на глазах моего двухлетнего сына", – призналась модель.

Из-за полученных травм у избитой девушки резко ухудшилось зрение и начались проблемы с памятью.

"У меня сломана лицевая кость и требуется срочная операция. Голова пробита, три шва. Сломан нос. Тяжелая черепно-мозговая травма", — рассказала Авинова.

Екатерина Авинова с мужем, который ее избил СтарХит

Сейчас модель находится в одной из тайских клиник. Екатерина обратилась в правоохранительные органы после инцидента. По словам пострадавшей, муж, с которым она приняла решение развестись, является крайне обеспеченным человеком. Именно поэтому делу об избиении могут не дать ход. Сама же Авинова пожаловалась, что не имеет возможности оплачивать дорогостоящее лечение.

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Екатерина Авинова после избиения СтарХит

"Мои родственники не могут прилететь в Таиланд прямо сейчас. У меня нет медицинской страховки. Я уже потратила все деньги, что у меня были, на медицинскую помощь. Мне срочно требуется лечение и наблюдение в больнице, на это у меня нет средств", – отметила девушка.

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