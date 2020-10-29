Гарик Харламов и Кристина Асмус официально развелись

Российский комик Гарик Харламов и актриса Кристина Асмус официально развелись после восьми лет брака. Мировой суд расторгнул брак 29 октября.

Об этом сообщает Telegram-канал Mash. По словам инсайдеров, судебный процесс длился четыре месяца, сами артисты на него так ни разу и не явились, отправляя вместо себя адвокатов.

"Семья шоумена и актрисы – все. Теперь официально. Процесс затянулся почти на четыре месяца, суд всё давал время на примирение. Но любви не случилось. На заседания Харламов с Асмус тоже забили, отправляя вместо себя адвокатов", – говорится в сообщении.

Отмечается, что дочь звездной пары Настя останется с матерью. Однако относительно раздела имущества пока ничего не ясно. Вероятно, судебные заседания будут продолжаться.

Как сообщал OBOZREVATEL, 22 июня стало известно, что Гарик Харламов и Кристина Асмус расстаются после 8 лет брака. Супруги отметили, что это взвешенное и обоюдное решение. У пары есть общая 6-летняя дочь Анастасия.

Впоследствии Харламов высмеял слухи своих знакомых о том, что причиной его развода с Кристиной Асмус стал сложный характер и алкоголизм.